Das Instrument IR0 IT0005528069 REWAY GROUP S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.11.2026

The instrument IR0 IT0005528069 REWAY GROUP S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.11.2026 and ex capital adjustment on 04.11.2026



Das Instrument NNA AU000000MFG4 BARRENJOEY GROUP LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.11.2026

The instrument NNA AU000000MFG4 BARRENJOEY GROUP LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.11.2026 and ex capital adjustment on 04.11.2026



Das Instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.11.2026

The instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.11.2026 and ex capital adjustment on 04.11.2026



Das Instrument 1YR SE0006091997 IMMUNOVIA AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.11.2026

The instrument 1YR SE0006091997 IMMUNOVIA AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.11.2026 and ex capital adjustment on 04.11.2026





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