The following instruments on XETRA do have their first trading 04.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.11.2026
Aktien
1 IT0005548521 Aatech S.p.A.
2 CA28500L1094 Electric Royalties Ltd.
3 CA78435J1093 Sato Technologies Corp.
4 AU0000497786 Barrenjoey Group Ltd.
5 IE000N7GHDG0 Ormonde Mining PLC
Anleihen/ETF
1 XS3562283XXX Heineken N.V.
2 US06738EDXXX Barclays PLC
3 US06738EDXXX Barclays PLC
4 US06738EDXXX Barclays PLC
5 XS3562284XXX Heineken N.V.
6 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
8 US49447BAXXX Kimco Realty OP LLC
9 IE000IX21XXX Man Active Global Infrastructure UCITS ETF
10 IE000BS31XXX Man Active Trend Enhanced UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.11.2026
Aktien
1 IT0005548521 Aatech S.p.A.
2 CA28500L1094 Electric Royalties Ltd.
3 CA78435J1093 Sato Technologies Corp.
4 AU0000497786 Barrenjoey Group Ltd.
5 IE000N7GHDG0 Ormonde Mining PLC
Anleihen/ETF
1 XS3562283XXX Heineken N.V.
2 US06738EDXXX Barclays PLC
3 US06738EDXXX Barclays PLC
4 US06738EDXXX Barclays PLC
5 XS3562284XXX Heineken N.V.
6 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
8 US49447BAXXX Kimco Realty OP LLC
9 IE000IX21XXX Man Active Global Infrastructure UCITS ETF
10 IE000BS31XXX Man Active Trend Enhanced UCITS ETF
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