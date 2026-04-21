Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China - das Pentagon - und dieses Unternehmen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker-Symbol: AIR
Xetra
20.04.26 | 17:35
176,32 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
CAC-40
EURONEXT-100
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AIRBUS SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
174,40174,8808:26
174,28174,8008:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADTRACTION GROUP
ADTRACTION GROUP AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADTRACTION GROUP AB2,870-4,01 %
AIRBUS SE176,320,00 %
ALLREAL HOLDING AG241,50-0,62 %
AMAG AUSTRIA METALL AG29,5000,00 %
BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL NVDR0,496-1,78 %
CALIDA HOLDING AG17,000-3,41 %
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST6,135-1,45 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.704,00-0,06 %
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST5,4000,00 %
KASIKORNBANK PCL4,700-4,86 %
L E LUNDBERGFORETAGEN AB52,85-0,47 %
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG103,60-2,45 %
OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC77,500,00 %
PAPOUTSANIS SA3,640-1,89 %
RMR GROUP INC14,2000,00 %
SERVICE PROPERTIES TRUST1,227-5,18 %
SEVEN HILLS REALTY TRUST8,460-1,05 %
SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL0,4060,00 %
STOLT-NIELSEN LIMITED27,700+0,36 %
UNICAJA BANCO SA2,806-3,31 %
VINCI SA133,75-4,22 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.