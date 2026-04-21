|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADECCO GROUP AG ADR
|US0067542045
|0,6463 USD
|0,5482 EUR
|ADTRACTION GROUP AB
|SE0016833149
|1,1 SEK
|0,1022 EUR
|AIRBUS SE
|NL0000235190
|-
|3,2 EUR
|ALLREAL HOLDING AG
|CH0008837566
|3,5 CHF
|3,8141 EUR
|AMAG AUSTRIA METALL AG
|AT00000AMAG3
|-
|0,75 EUR
|BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL NVDR
|TH1016010R13
|0,48 THB
|0,0127 EUR
|CALIDA HOLDING AG
|CH0126639464
|0,25 CHF
|0,2724 EUR
|DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
|US25525P1075
|0,01 USD
|0,0084 EUR
|HERMES INTERNATIONAL SCA
|FR0000052292
|-
|13 EUR
|INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST
|US4562371066
|0,05 USD
|0,0424 EUR
|KASIKORNBANK PCL
|TH0016010017
|12 THB
|0,3181 EUR
|KASIKORNBANK PCL NVDR
|TH0016010R14
|12 THB
|0,3181 EUR
|L E LUNDBERGFORETAGEN AB
|SE0000108847
|4,9 SEK
|0,4552 EUR
|LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG
|LI0355147575
|2,8 CHF
|3,0513 EUR
|OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC
|CA6814721065
|0,6 CAD
|0,3728 EUR
|PAPOUTSANIS SA
|GRS065003014
|-
|0,0504 EUR
|RMR GROUP INC
|US74967R1068
|0,45 USD
|0,3817 EUR
|SERVICE PROPERTIES TRUST
|US81761L1026
|0,01 USD
|0,0084 EUR
|SEVEN HILLS REALTY TRUST
|US81784E1010
|0,28 USD
|0,2375 EUR
|SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL
|TH0254A10Z14
|0,5 THB
|0,0132 EUR
|STOLT-NIELSEN LIMITED
|BMG850801025
|1 USD
|0,8483 EUR
|UNICAJA BANCO SA
|ES0180907000
|-
|0,1066 EUR
|VINCI SA
|FR0000125486
|-
|3,95 EUR
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