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LLB neu mit Aa1 Depositenrating von Moody's



22.04.2026 / 08:00 CET/CEST





Vaduz, 22. April 2026. Moody's hat das Depositenrating der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) von Aa2 auf Aa1 angehoben. Damit gehört die LLB zur Spitzengruppe der von Moody's bewerteten Banken weltweit. Das Rating steht für sehr hohe finanzielle Stabilität, Sicherheit und sehr geringe Ausfallrisiken. Mit der Einstufung ihres Depositenratings trägt die Ratingagentur Moody's der anhaltend hohen Finanzkraft der LLB Rechnung. Diese beruht auf einem robusten und breit diversifizierten Geschäftsmodell, einer starken Kapitalisierung (Tier-1-Ratio: 19.0 %) und einem guten Liquiditätsprofil der LLB, das sich durch deutlich über den regulatorischen Mindestanforderungen liegenden Liquiditätskennzahlen auszeichnet.



Die Neubeurteilung durch Moody's erfolgte aufgrund regulatorischer Anpassungen in der EU in Bezug auf die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD) sowie an der Einlagensicherungsrichtlinie (DGSD).



Group CEO Christoph Reich sagt zur Neubeurteilung: «Das Depositen-Rating von Aa1 - das zweithöchste Rating überhaupt - erfüllt uns mit grosser Freude und Stolz. Es ist ein wichtiges Signal und ein starkes Zeichen des Vertrauens. Es bestätigt die Stärke unserer Kapitalstruktur und unseren Fokus auf finanzielle Stabilität und Sicherheit. Diese Anerkennung unterstreicht unsere Position als eine der vertrauenswürdigsten Banken der Welt.» Wichtige Termine Mittwoch, 19. August 2026, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2026

Freitag, 23. April 2027, 35. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'523 Mitarbeitenden ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Dubai und in Abu Dhabi präsent. Per 31. Dezember 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 125.9 Mia. Kontakt

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