|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADEIA INC
|US00676P1075
|0,05 USD
|0,043 EUR
|AGL ENERGY LIMITED
|AU000000AGL7
|0,25 AUD
|0,1394 EUR
|BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL NVDR
|TH1016010R13
|0,38 THB
|0,01 EUR
|CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
|US1442851036
|0,2 USD
|0,1721 EUR
|CARTERS INC
|US1462291097
|0,25 USD
|0,2151 EUR
|CHINA GAS HOLDINGS LTD ADR
|US1689351047
|1,1146 USD
|0,9592 EUR
|CRA INTERNATIONAL INC
|US12618T1051
|0,49 USD
|0,4217 EUR
|EPLUS INC
|US2942681071
|0,25 USD
|0,2151 EUR
|FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|BMG3685C1029
|0,05 HKD
|0,0055 EUR
|GOLAR LNG LIMITED
|BMG9456A1009
|0,25 USD
|0,2151 EUR
|JOHNSON & JOHNSON CDR
|CA47817E1034
|0,1694 CAD
|0,1052 EUR
|LEXINFINTECH HOLDINGS LTD ADR
|US5288771034
|0,194 USD
|0,1669 EUR
|LUK FOOK HOLDINGS INTERNATIONAL LTD
|BMG5695X1258
|0,55 HKD
|0,0605 EUR
|MAREX GROUP PLC
|GB00BMT7GT62
|0,15 USD
|0,129 EUR
|S&P GLOBAL INC
|US78409V1044
|0,96 USD
|0,8261 EUR
|S&P GLOBAL INC CDR
|CA78525L1058
|0,0462 CAD
|0,0287 EUR
|SKYWORKS SOLUTIONS INC
|US83088M1027
|0,71 USD
|0,611 EUR
|VOYA FINANCIAL INC
|US9290891004
|0,45 USD
|0,3872 EUR
|WALLENIUS WILHELMSEN ASA
|NO0010571680
|1,1 USD
|0,9466 EUR
|WH GROUP LTD ADR
|US92890T2050
|0,5095 USD
|0,4385 EUR
|WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD
|KYG9593A1040
|0,66 HKD
|0,0727 EUR
|WOLTERS KLUWER NV
|NL0000395903
|-
|0,93 EUR
