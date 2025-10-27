|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
|US25525P1075
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|FVCBANKCORP INC
|US36120Q1013
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST
|US4562371066
|0,05 USD
|0,043 EUR
|NOKIA OYJ
|FI0009000681
|-
|0,035 EUR
|RMR GROUP INC
|US74967R1068
|0,45 USD
|0,387 EUR
|SERVICE PROPERTIES TRUST
|US81761L1026
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|SEVEN HILLS REALTY TRUST
|US81784E1010
|0,28 USD
|0,2408 EUR
|VALUE LINE INC
|US9204371002
|0,325 USD
|0,2795 EUR
