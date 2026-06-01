Zürich - Der Flughafen Zürich hat im Mai 2026 ungeachtet geopolitischer Spannungen erneut mehr Flugbewegungen registriert als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 25'071 Starts und Landungen gezählt, was einem Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber Mai 2025 entspricht. Dies geht aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Montag hervor. Der verkehrsreichste Tag war mit 884 An- oder Abflügen der 22. Mai, der Freitag vor Pfingsten. In den ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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