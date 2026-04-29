Basel - Straumann ist in den ersten drei Monaten 2026 stärker gewachsen als erwartet. Dabei lief das Geschäft mit Zahnimplantaten vor allem in Regionen wie EMEA besonders gut. Den Ausblick bestätigt der Konzern. Zwischen Januar und März setzte Straumann 672,5 Millionen Franken um, ein Minus von 1,2 Prozent. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, hätte das Wachstum dagegen bei +7,1 Prozent gelegen (VJ 11,0), wie aus einem Communiqué ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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