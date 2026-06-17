DJ Aktien Schweiz etwas fester - Straumann von erhöhter Prognose getragen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem erneut als eher lethargisch bezeichneten Handel gut behauptet geschlossen. Wie auch an anderen Börsen dürfte die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank dafür gesorgt haben, dass die Anleger ihr Pulver trocken hielten. Zwar werden allgemein unveränderte Zinsen erwartet, doch wird in der Pressekonferenz erstmals der neue Fed-Chef Kevin Warsh das Sagen haben, der - anders als seine Vorgänger - kein Anhänger der sogenannten Forward Guidance ist, also mit Signalen für den weiteren geldpolitischen Kurs sparsam sein könnte.

Die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten sorgte derweil weiterhin für eine positive Grundstimmung, auch wenn zugleich die weiter bestehenden Unklarheiten über den konkreten Inhalt für Abwarten sorgten. Stützend wirkte aber, dass in dem Abkommen offenbar eine rasche Öffnung der Straße von Hormus beschlossen werden soll.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 13.815 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 24,17 (zuvor: 25,63) Millionen Aktien.

Tagessieger im SMI waren Holcim mit einem Plus von 2,2 Prozent, die am Vortag noch nachrichtenlos ganz am Ende rangiert hatten, während die Tochter Amrize weit oben zu finden war. Amrize legten um weitere 1,6 Prozent zu. Am Ende rangierten Logitech und Swisscom mit einem Minus von je 1,7 Prozent.

In der zweiten Reihe ragten Straumann mit einem Kurssprung von 10,8 Prozent heraus. Der Dentalimplantathersteller hat seine Margenprognose erhöht. Die Analysten erhöhten darauf das Kursziel und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Nach oben ging es auch für Lastminute, nachdem der Reiseveranstalter ein Sparprogramm angekündigt hatte. Das Papier verteuerte sich um 0,8 Prozent.

Docmorris gewannen 6,4 Prozent, laut Händlern, nachdem der Konkurrent Redcare jüngst die Jahresprognose erhöht hatte. Sandoz verteuerten sich um 2,9 Prozent. Das Unternehmen hatte die Eröffnung eines neuen Biosimilar-Entwicklungszentrums in Slowenien mitgeteilt, um seine internen Biosimilar-Kompetenzen zu stärken und auszubauen.

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June 17, 2026 12:29 ET (16:29 GMT)

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