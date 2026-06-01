DJ Vinci beruft Thierry Mirville zum Vice-President und CFO
Von Nina Kienle
DOW JONES--Vinci hat Thierry Mirville mit sofortiger Wirkung zum neuen Vizepräsidenten und Finanzvorstand ernannt. Das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen teilte am Montag mit, dass Mirville die Nachfolge von Christian Labeyrie antreten wird, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Mirville ist seit Oktober 2025 stellvertretender Finanzvorstand und Mitglied des Exekutivausschusses, hieß es weiter.
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June 01, 2026 03:19 ET (07:19 GMT)
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