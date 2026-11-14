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13.11.26 | 21:58
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Finanzdienstleistungen
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STRATEGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STRATEGY INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AIRTEL AFRICA
AIRTEL AFRICA PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRTEL AFRICA PLC3,482+0,75 %
ANA HOLDINGS INC18,400-2,65 %
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC16,005+0,03 %
ARITZIA INC98,500,00 %
AST SPACEMOBILE INC29,550-0,17 %
BKW AG138,60-0,43 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,580+0,64 %
CARLYLE GROUP INC35,745-1,73 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC125,36-0,21 %
COOPER COMPANIES INC56,91+0,14 %
CORTEVA INC8,446-1,22 %
COVIVIO SA44,680-0,13 %
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD18,500-1,60 %
DECKERS OUTDOOR CORPORATION78,26-0,66 %
DICKS SPORTING GOODS INC132,45-2,43 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP12,3000,00 %
ELISA OYJ34,200-0,12 %
FABRINET295,60-0,47 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC39,000-1,02 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC73,50-3,92 %
GECINA SA65,250,00 %
GEN DIGITAL INC27,470-0,42 %
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC27,800+2,21 %
IREN LIMITED16,508+0,17 %
LENNOX INTERNATIONAL INC319,200,00 %
MCCORMICK & COMPANY INC42,680+0,14 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC107,05+0,09 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA73,00-7,59 %
MODERNA INC202,30-0,15 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC149,05-1,88 %
NIPPON BUILDING FUND INC665,00-3,62 %
NISSAN MOTOR CO LTD1,512+0,60 %
PLS GROUP LIMITED1,753-0,20 %
REGENCY CENTERS CORPORATION69,000,00 %
SANDS CHINA LTD1,307+5,88 %
STRATEGY INC100,94-0,28 %
SUN COMMUNITIES INC107,00+0,94 %
TEXTRON INC76,34+0,58 %
VERISURE PLC11,000+2,61 %
VICINITY CENTRES1,425-1,38 %
WATSCO INC282,20+0,86 %
WEYERHAEUSER COMPANY18,770-0,66 %
XERO LIMITED47,6000,00 %
XEROX HOLDINGS CORPORATION0,848+1,78 %
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