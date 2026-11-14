© Foto: Zacharie Scheurer - dpa-tmnZum 30. November ändert MSCI den MSCI World: Mindestens 28 Aktien müssen gehen, nur Moderna und Aritzia kommen neu hinzu. Was ETF-Sparer jetzt wissen müssen und warum Strategy fliegt.
Enthaltene Werte: JP3429800000,US2435371073,US2533931026,FI0009007884,JP3774200004,US5261071071,US5797802064,US5949724083,US64125C1099,JP3672400003,US72346Q1040,US7588491032,US8666741041,US8832031012,US9426222009,US9621661043,US59522J1034,LU0038705702,FR0000064578,FR0010040865,JP3027670003,SG1M77906915,JP3486800000,NZXROE0001S2,KYG3323L1005,KYG7800X1079,AU000000PLS0,CH0130293662,CA2861812014,US31620R3030,GB00BJDQQQ59,IE00BWT6H894,AU000000VCX7,US16119P1084,CA04045U1021,US60770K1079,US22052L1044,GB00BKDRYJ47,US98421M1062,US6687711084,US14316J1088,US00217D1000,AU0000185993,US0357108390,US2166485019,GB00BVMN1558Den vollständigen Artikel lesen