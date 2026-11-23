Bern - BKW übernimmt das Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten und baut damit ihr Engineering-Netzwerk im Bereich Architektur und Generalplanung aus. Die Integration stärke vor allem die Präsenz im Rhein-Main-Gebiet, wie der Energiekonzern am Montag mitteilte. Schmidt Plöcker wurde 2010 gegründet und beschäftigt 87 Mitarbeitende. Das Unternehmen plant komplexe Hochbauprojekte und ist als Generalplaner unter anderem in den Bereichen ...

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