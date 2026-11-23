Bern - BKW übernimmt das Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten und baut damit ihr Engineering-Netzwerk im Bereich Architektur und Generalplanung aus. Die Integration stärke vor allem die Präsenz im Rhein-Main-Gebiet, wie der Energiekonzern am Montag mitteilte. Schmidt Plöcker wurde 2010 gegründet und beschäftigt 87 Mitarbeitende. Das Unternehmen plant komplexe Hochbauprojekte und ist als Generalplaner unter anderem in den Bereichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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