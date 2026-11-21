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Zwei große Pharmaprogramme, acht klinische Studien und kein überzeugender Wirksamkeitsnachweis: Sowohl Teva als auch Neurocrine mussten bei der Entwicklung sogenannter VMAT2-Hemmer gegen Tourette Rückschläge hinnehmen. NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) untersucht nun einen vollkommen anderen Ansatz.

SCI-110 kombiniert Dronabinol mit Palmitoylethanolamid, kurz PEA. Ob diese Verbindung wirksamer als Placebo ist, soll eine kontrollierte Phase-IIb-Studie zeigen. Die vorherigen Misserfolge machen deutlich, wie hoch die Hürde liegt - und warum ein positives Ergebnis erhebliche Aufmerksamkeit erhalten könnte.

Teva scheiterte gleich in zwei Studien

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: IL0006290147) wollte den bereits für andere Bewegungsstörungen zugelassenen Wirkstoff Deutetrabenazin auch bei Tourette einsetzen. Der sogenannte VMAT2-Hemmer reduziert die Speicherung und Freisetzung von Dopamin in Nervenzellen.

Im Februar 2020 folgte jedoch die Ernüchterung. Sowohl die Phase-II/III-Studie ARTISTS 1 mit 119 Kindern als auch die Phase-III-Studie ARTISTS 2 mit 158 Kindern verfehlten ihren primären Endpunkt. Deutetrabenazin reduzierte die motorischen und vokalen Tics nicht signifikant stärker als Placebo.

Teva hat Tourette trotzdem nicht aufgegeben. Im Juni 2026 übernahm der Konzern Emalex Biosciences für 700 Millionen US-Dollar vorab und bis zu 200 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Meilensteinzahlungen. Im Zentrum der Transaktion steht Ecopipam, ein selektiver Dopamin-D1-Rezeptor-Antagonist und damit ein anderer pharmakologischer Ansatz.

Neurocrine findet in sechs Studien kein klares Signal

Auch Neurocrine Biosciences Inc. (ISIN: US64125C1099) setzte auf die Hemmung von VMAT2. Der Kandidat Valbenazin ist unter dem Namen Ingrezza zur Behandlung tardiver Dyskinesien zugelassen und sollte ebenfalls bei Tourette eingesetzt werden.

Die klinische Entwicklung umfasste sechs abgeschlossene Studien mit erwachsenen und pädiatrischen Teilnehmern. Zwar zeigte sich teilweise ein numerischer Trend zugunsten von Valbenazin, der primäre Endpunkt auf der Yale Global Tic Severity Scale wurde jedoch nicht statistisch signifikant erreicht. Eine spätere wissenschaftliche Auswertung kam deshalb zu dem Schluss, dass eine weitere Entwicklung von Valbenazin bei Tourette unwahrscheinlich sei.

Die Rückschläge von Teva und Neurocrine widerlegen nicht jede dopaminbasierte Therapie. Sie zeigen aber, dass ein bei anderen Bewegungsstörungen wirksamer Mechanismus nicht automatisch auf Tourette übertragbar ist.

Ecopipam zeigt, dass ein neuer Mechanismus zählen kann

Tevas Rückkehr in den Markt liefert inzwischen einen weiteren wichtigen Hinweis. Ecopipam blockiert den Dopamin-D1-Rezeptor und unterscheidet sich damit grundlegend von Deutetrabenazin.

In einer 2026 veröffentlichten Phase-III-Studie begann die Behandlung mit einer zwölfwöchigen offenen Phase. Teilnehmer, deren Tic-Score um mindestens 25 Prozent zurückging, wurden anschließend randomisiert und erhielten entweder weiter Ecopipam oder wechselten schrittweise zu Placebo. Bei den pädiatrischen Teilnehmern reduzierte Ecopipam das Rückfallrisiko signifikant; die Hazard Ratio lag bei 0,47.

Das Studiendesign muss bei der Interpretation berücksichtigt werden, weil nur vorherige Responder in den kontrollierten Teil gelangten. Dennoch demonstriert der Erfolg, dass ein neuer Wirkmechanismus nach mehreren Fehlschlägen klinisch relevante Ergebnisse liefern kann.

NeuroThera setzt nicht allein auf Dopamin

NeuroTheras SCI-110 verfolgt wiederum einen cannabinoidbasierten Kombinationsansatz. Dronabinol ist eine synthetische Form von THC, während PEA ein körpereigenes, endocannabinoidähnliches Lipid ist. Das Unternehmen untersucht, ob die Kombination Tics und begleitende Symptome beeinflussen kann.

Die Ausgangsbasis bildet eine offene Phase-IIa-Studie mit 16 Erwachsenen, die zuvor auf andere Behandlungen nicht ausreichend angesprochen hatten. Nach zwölf Wochen ging der durchschnittliche Tic-Score auf der YGTSS um 21 Prozent zurück. Ohne Placebogruppe und bei dieser kleinen Teilnehmerzahl bleibt das Ergebnis jedoch ein frühes Signal und kein belastbarer Wirksamkeitsnachweis.

Genau diese Lücke soll die Phase-IIb-Studie schließen. Sie ist randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert und als Crossover-Studie konzipiert. Die Patienten sollen somit sowohl SCI-110 als auch Placebo erhalten, wodurch individuelle Unterschiede und die natürlichen Schwankungen der Tics besser kontrolliert werden können.

Die Studienzentren in Yale, Hannover und Tel Aviv haben ihre Initiierungsaktivitäten abgeschlossen. Nach der im Oktober erteilten europäischen Chargenfreigabe bereitete NeuroThera die Lieferung der Studienmedikation und den Beginn der Patientenaufnahme vor. Der operative Start ist wichtig, sagt aber noch nichts über die spätere Wirksamkeit aus.

Der Durchbruch beginnt erst mit kontrollierten Daten

Teva und Neurocrine zeigen, wie schnell eine plausible Tourette-Hypothese in kontrollierten Studien scheitern kann. Tevas spätere 900-Millionen-US-Dollar-Wette auf Ecopipam belegt zugleich, dass erfolgreiche Daten bei einem neuen Wirkmechanismus beträchtlichen strategischen Wert besitzen können.

Für NeuroThera liegt genau darin die Chance - und das Risiko. Bestätigt die Phase-IIb-Studie das frühere 21-Prozent-Signal gegenüber Placebo, könnte SCI-110 zu einem differenzierten Kandidaten für Erwachsene mit Tourette werden. Bleibt diese Trennung aus, würde das Programm dagegen die lange Liste klinischer Rückschläge verlängern. Der mögliche Durchbruch ist deshalb eine offene Frage, aber erstmals soll sie unter Bedingungen beantwortet werden, die eine belastbare Antwort ermöglichen.

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Quellen

https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2020/Teva-Announces-Registration-Trials-of-Deutetrabenazine-in-Pediatric-Patients-with-Tourette-Syndrome-Did-Not-Meet-the-Primary-Endpoint/default.aspx

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33682568

https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/Teva-Closes-Acquisition-of-Emalex-Biosciences-Strengthening-Late-Stage-Neuroscience-Pipeline-and-Advancing-Pivot-to-Growth-Strategy/default.aspx

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42189524

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340527

https://www.thenewswire.com/press-releases/1BKRFazqD-neurothera-labs-reports-positive-progress-in-fda-approved-phase-iib-clinical-trial-for-tourette-syndrome.html

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Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

Neurothera Labs Inc

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Enthaltene Werte: US64125C1099,IL0006290147,CA64136J2002