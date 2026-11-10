Tourette ist mehr als sichtbare Tics: Teva und Neurothera verfolgen neue Behandlungsansätze

Anzeige / Werbung

Unwillkürliche Bewegungen und Laute sind die sichtbare Seite des Tourette-Syndroms. Weniger sichtbar bleiben Schmerzen, Schwierigkeiten im Berufsleben und die Belastung ganzer Familien. Eine 2026 veröffentlichte Befragung der Tourette Association of America macht deutlich, wie weit die Folgen über die eigentlichen Tics hinausreichen.

82 Prozent der erwachsenen Befragten mit Tourette oder einer anderen Tic-Störung berichteten über körperliche Schmerzen durch ihre Tics. 41 Prozent erklärten, ihre Beschwerden würden durch die eingenommenen Medikamente nicht gut kontrolliert. Für die Arzneimittelforschung beschreibt das eine konkrete Aufgabe: Symptome wirksamer behandeln und dabei die Verträglichkeit im Alltag berücksichtigen.

Eine Belastung für Patienten und Familien

Die im Juni vorgestellten Ergebnisse beruhen auf einer Onlinebefragung mit mehr als 1.300 Teilnehmenden. Sie bilden deren Erfahrungen ab und sind nicht automatisch repräsentativ für alle Menschen mit Tourette. Zudem wurden andere Tic-Störungen einbezogen.

Dennoch zeigen die Antworten erhebliche Versorgungslücken. 71 Prozent der erwachsenen Befragten berichteten über Diskriminierung wegen ihrer Tics. Bei 18 Prozent der befragten Eltern oder Sorgeberechtigten hatte der Betreuungsbedarf dazu geführt, dass sie ihre Arbeit wechselten, aufgaben oder ihre Arbeitszeit reduzierten.

Medikamente allein können solche gesellschaftlichen Probleme nicht lösen. Eine bessere Symptomkontrolle bleibt jedoch ein wichtiges Entwicklungsziel - besonders für Menschen, deren Beschwerden trotz bisheriger Behandlungen anhalten.

Otsuka zeigt, dass wirksame Behandlung möglich ist

Zum etablierten Behandlungsspektrum gehört Aripiprazol, ursprünglich von der Pharmasparte von Otsuka Holdings (ISIN: JP3188220002) entwickelt. Das Medikament Abilify erhielt 2014 in den USA die Zulassung zur Behandlung von Tourette bei Kindern und Jugendlichen.

Die Wirksamkeit wurde in placebokontrollierten Studien untersucht. Damit existieren bereits wissenschaftlich geprüfte medikamentöse Optionen. Die Suche nach zusätzlichen Ansätzen richtet sich deshalb nicht auf einen völlig unbehandelten Markt. Sie betrifft Patienten, die weitere Möglichkeiten benötigen, und die Frage, wie sich Wirkung und Verträglichkeit verbessern lassen.

Teva verfolgt einen anderen Dopaminansatz

Teva Pharmaceutical Industries (ADR-ISIN: US8816242098) arbeitet mit Ecopipam an einem Wirkstoff, der selektiv den Dopamin-D1-Rezeptor blockiert. Im August 2026 meldete Teva, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsantrag für pädiatrische Tourette-Patienten angenommen und eine beschleunigte Prüfung gewährt habe. Als Entscheidungszeitraum nannte das Unternehmen das späte erste Quartal 2027.

Am 2. Oktober legte Teva weitere Auswertungen vor. In einer nachträglichen, zusammengefassten Analyse von 292 Patienten aus Phase-IIb- und Phase-III-Studien erreichten laut Unternehmen rund 70 Prozent innerhalb von acht Wochen eine Verringerung der Tic-Schwere um mindestens 25 Prozent.

Solche ergänzenden Analysen erweitern das Bild eines Entwicklungsprogramms. Sie ersetzen jedoch weder die Bewertung der vollständigen Studiendaten noch die Zulassungsentscheidung. Ecopipam bleibt ein Prüfpräparat.

Neurothera konzentriert sich auf Erwachsene

NeuroThera Labs (ISIN: CA64136J2002) verfolgt mit SCI-110 einen anderen Ansatz. Der Kandidat kombiniert Dronabinol, eine synthetische Form von Delta-9-THC, mit Palmitoylethanolamid, kurz PEA, in einer oralen Darreichungsform.

Die Kombination soll Tic-Symptome lindern und möglichst gut verträglich sein. Ob PEA dabei geringere THC-Dosen ermöglicht oder Vorteile gegenüber THC allein bietet, muss noch durch geeignete Vergleiche belegt werden.

Eine 2021 veröffentlichte Yale-Pilotstudie untersuchte die THC-PEA-Kombination unter der damaligen Bezeichnung THX-110 bei 16 Erwachsenen. Über zwölf Wochen nahm die Tic-Schwere durchschnittlich um 20,6 Prozent gegenüber dem Ausgangswert ab. Zwölf Teilnehmer entschieden sich für die Verlängerungsphase. Nebenwirkungen waren allerdings häufig; unter anderem wurden Müdigkeit, Schwindel und ein Rauschgefühl berichtet.

Hannover beteiligt sich an der kontrollierten Prüfung

Die offene Pilotstudie hatte keine Placebogruppe. Deshalb lässt sich die beobachtete Verbesserung nicht eindeutig der Behandlung zuschreiben.

Neurotheras Phase-IIb-Programm soll die Kombination nun randomisiert, doppelblind und placebokontrolliert bei Erwachsenen untersuchen. Beteiligt sind die Medizinische Hochschule Hannover, das Yale Child Study Center und das Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Am 22. Oktober meldete das Unternehmen den Abschluss der Herstellung und die europäische Chargenfreigabe des Prüfpräparats. Die Studienzentren hätten ihre Initiierung abgeschlossen. Damit wurden Voraussetzungen für die Belieferung und den anschließenden Rekrutierungsfortschritt geschaffen.

Fazit

Die Befragung der Tourette Association of America zeigt, weshalb neue Therapieansätze Aufmerksamkeit verdienen: Viele Betroffene berichten über Schmerzen, unzureichend kontrollierte Symptome und Einschränkungen im Alltag. Daraus lässt sich kein bestimmtes Umsatzpotenzial ableiten, wohl aber ein nachvollziehbarer medizinischer Forschungsbedarf.

Otsuka steht für eine etablierte Behandlungsoption. Tevas Ecopipam-Programm zeigt, dass auch ein großer Pharmakonzern neue Wirkmechanismen für Tourette verfolgt. Neurothera untersucht dagegen eine cannabinoidbasierte Kombination bei Erwachsenen. Unterschiedliche Patientengruppen, Studiendesigns und Entwicklungsstadien schließen einfache Wirksamkeitsvergleiche aus.

Für Neurothera sprechen die ersten klinischen Beobachtungen und das internationale Studiennetz mit deutscher Beteiligung. Entscheidend bleiben eine erfolgreiche Studiendurchführung, ausreichende Finanzierung und überzeugende kontrollierte Ergebnisse. Eine Geschäftsbeziehung zu den genannten Pharmaunternehmen wird damit nicht begründet.

Die nächste relevante Frage lautet deshalb, ob SCI-110 die Tic-Schwere gegenüber Placebo verringert und dabei ausreichend gut vertragen wird. Erst dieser Nachweis kann aus einem frühen Signal eine belastbare therapeutische Perspektive machen.

Quellen

Tourette Association of America: "2026 Impact Survey Report", vorgestellt am 11. Juni 2026. Die Befragung beschreibt Belastungen und Versorgungslücken bei den Teilnehmenden.

https://tourette.org/tourette-association-of-america-2026-impact-survey/ Tourette Association of America

FDA: Zulassungsdaten zu Aripiprazol bei Tourette, Zulassungsdatum 12. Dezember 2014.

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=207905 www.accessdata.fda.gov

Teva: Annahme des Ecopipam-Zulassungsantrags und Priority Review, 19. August 2026.

https://ir.tevapharm.com/news-and-events/press-releases/press-release-details/2026/U-S-FDA-Accepts-Tevas-New-Drug-Application-NDA-and-Grants-Priority-Review-for-Ecopipam-a-First-in-Class-Investigational-Therapy-for-Pediatric-Patients-with-Tourette-Syndrome/default.aspxir.tevapharm.com

Teva: Neue Wirksamkeits- und Sicherheitsauswertungen zu Ecopipam, 2. Oktober 2026.

https://www.tevausa.com/news-and-media/press-releases/teva-presents-new-efficacy-and-safety-data-with-ecopipam-an-investigational-treatment-for-pediatric-pati/ tevausa.com

Bloch et al.: Phase-II-Pilotstudie zu THC und PEA bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom, 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340527/ pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

NeuroThera Labs: Mitteilung zum Phase-IIb-Studienzentrum Hannover, 15. Juli 2026.

https://thenewswire.com/press-releases/1LpMF0p9W-neurothera-labs-announces-initiation-of-phase-iib-clinical-trial-at-hannover-medical-school-in-germany-for-innovative-treatment-of-tourette-syndrome.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Neurothera Labs Inc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neurothera Labs Inc" oder "Nebenwerte".

Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

Neurothera Labs Inc

Disclaimer/Risikohinweis Neurothera Labs Inc

Interessenkonflikte: Mit Neurothera Labs Incexistiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neurothera Labs Inc Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neurothera Labs Inc können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neurothera Labs Inc einsehen: NeuroThera - Shed Some Light On The Brain



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neurothera Labs Inc vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Tourette ist mehr als sichtbare Tics: Teva und Neurothera verfolgen neue Behandlungsansätze appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US8816242098,JP3188220002,CA64136J2002