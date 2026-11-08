405.262 US-Dollar pro Demenzfall - 70% tragen Familien: Warum Axsome, Lundbeck und NeuroThera beim Kostentreiber Agitation ansetzen

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Die überraschendste Zahl im Alzheimer-Markt ist möglicherweise keine Umsatzprognose. Die Alzheimer's Association schätzt die lebenslangen Versorgungskosten eines Menschen mit Demenz auf 405.262 US-Dollar. Rund 70 Prozent dieser Belastung tragen Familien durch eigene Ausgaben und den wirtschaftlichen Wert unbezahlter Pflege.

Allein 2025 leisteten Angehörige in den USA mehr als 19 Milliarden unbezahlte Pflegestunden. Ihr geschätzter Wert lag bei mehr als 446 Milliarden US-Dollar und damit sogar über den für 2026 erwarteten Gesundheits- und Langzeitpflegekosten von 409 Milliarden US-Dollar. Hinter dem Medikamentenmarkt steht folglich eine wesentlich größere Versorgungsökonomie.

Agitation kann häusliche Betreuung an ihre Grenzen bringen

Agitation umfasst ausgeprägte Unruhe, Umherlaufen sowie verbale oder körperliche Aggression. Für Angehörige zählt sie zu den schwierigsten Folgen einer Alzheimer-Demenz. Die Symptome können den Betreuungsaufwand erhöhen und zu einer früheren Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung beitragen.

Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch ein bestimmtes Einsparpotenzial für ein Medikament berechnen. Dafür müssten Studien zeigen, dass eine Therapie nicht nur einen klinischen Symptomscore verbessert, sondern Krankenhausaufenthalte, zusätzliche Medikamente, Pflegezeit oder Einweisungen in stationäre Einrichtungen tatsächlich reduziert. Genau an diesem Übergang zwischen klinischem Ergebnis und wirtschaftlichem Nutzen entscheidet sich die Relevanz neuer Agitationstherapien.

Axsome bringt den ersten nicht-antipsychotischen Ansatz auf den Markt

Axsome Therapeutics, Inc. (ISIN: US05464T1043) erhielt im April 2026 die US-Zulassung für Auvelity zur Behandlung von Agitation bei Alzheimer-Demenz. Die Kombination aus Dextromethorphan und Bupropion wirkt unter anderem über NMDA- und Sigma-1-Rezeptoren. Sie ist das erste für diese Indikation zugelassene Medikament, das nicht zur Gruppe der Antipsychotika gehört.

Die Entscheidung stützte sich auf zwei randomisierte Studien. In einer Untersuchung verbesserte Auvelity die Agitation gegenüber Placebo, während eine weitere Studie bei ansprechenden Patienten die Zeit bis zu einem Rückfall untersuchte. Die Zulassung erweitert damit erstmals seit Rexulti die speziell verfügbaren medikamentösen Optionen.

Lundbeck und Otsuka etablierten den ersten zugelassenen Standard

H. Lundbeck A/S (ISIN der B-Aktie: DK0061804770) entwickelte Rexulti gemeinsam mit Otsuka Holdings Co., Ltd. (ISIN: JP3188220002). Die FDA genehmigte Brexpiprazol 2023 als erste pharmakologische Behandlung speziell für Agitation im Zusammenhang mit einer Alzheimer-Demenz. Der Wirkstoff beeinflusst Signalwege von Serotonin und Dopamin.

Rexulti besitzt damit einen zeitlichen und regulatorischen Vorsprung. Gleichzeitig besteht ein wichtiger Sicherheitsaspekt: Als atypisches Antipsychotikum trägt das Medikament einen Warnhinweis zum erhöhten Sterberisiko bei älteren Patienten mit demenzbedingter Psychose. Die Zulassung von Auvelity eröffnet Ärzten nun einen Wirkmechanismus außerhalb dieser Medikamentenklasse.

NeuroThera muss aus einem frühen Signal belastbare Daten machen

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) verfolgt mit SCI-110 wiederum einen cannabinoidbasierten Kombinationsansatz. Der Kandidat verbindet Dronabinol mit PEA und soll Verhaltenssymptome wie Agitation beeinflussen. Das Konzept unterscheidet sich damit sowohl von Rexulti als auch von Auvelity.

In der offenen Phase-IIa-Studie zeigten 13 von 15 auswertbaren Patienten eine Verbesserung der Agitation, ohne zusätzliche Bedarfsmedikation zu benötigen. Die gesamte Studie umfasste 18 Teilnehmende. Ohne Placebogruppe lässt sich jedoch nicht zuverlässig bestimmen, welcher Anteil der beobachteten Veränderung auf SCI-110 zurückzuführen war. NeuroThera müsste zudem erst die Finanzierung und Durchführung einer kontrollierten Folgestudie sichern.

Die große Zahl ist noch kein belegtes Einsparpotenzial

Die 405.262 US-Dollar beschreiben die gesamten lebenslangen Versorgungskosten eines Menschen mit Demenz und nicht allein die Ausgaben für Agitation. Trotzdem zeigt die Zahl, weshalb Therapien für Verhaltenssymptome weit über einen einzelnen medizinischen Endpunkt hinaus relevant sein können. Gelingt es, schwere Unruhe kontrollierbar zu machen, könnte dies den Alltag von Erkrankten und Pflegepersonen erheblich verändern.

Axsome und Lundbeck verfügen bereits über zugelassene Therapien. NeuroThera befindet sich dagegen in einer frühen klinischen Position und muss zeigen, ob sein Ansatz einer kontrollierten Prüfung standhält. Erst Daten zu Pflegeaufwand, Begleitmedikation und institutioneller Unterbringung könnten anschließend belegen, ob aus einer klinischen Verbesserung auch eine messbare wirtschaftliche Entlastung entsteht.

Quellen

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/facts-figures

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-non-antipsychotic-drug-treat-agitation-associated-dementia

https://otsuka-us.com/news/otsuka-and-lundbeck-announce-us-food-and-drug-administration-fda-approval-supplemental-new

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026049322/ea0286030-20f_scisparc.htm

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ISIN: CA64136J2002

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