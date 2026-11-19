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Neurologische Erkrankungen haben 2021 weltweit einen Wohlfahrtsverlust von umgerechnet 10,7 Billionen US-Dollar verursacht. Das entspricht laut einer aktuellen makroökonomischen Untersuchung rund 7,2 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Die Berechnung berücksichtigt neben direkten Folgen auch verlorene Lebensqualität, vorzeitige Todesfälle und langfristige Produktivitätseinbußen.

Die Zahl ist daher kein pharmazeutisch adressierbares Marktvolumen. Sie zeigt jedoch, welche wirtschaftliche Dimension Erkrankungen des Gehirns inzwischen erreicht haben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leben mehr als drei Milliarden Menschen mit einer neurologischen Erkrankung, während jährlich mehr als elf Millionen Todesfälle damit verbunden sind.

Für die Pharmaindustrie entsteht daraus einer der größten medizinischen Wettläufe der Gegenwart. Eli Lilly, Biogen und Jazz Pharmaceuticals zeigen, wie unterschiedlich dieser Markt erschlossen werden kann. NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) versucht wiederum, mit neuen Wirkstoffkombinationen in mehreren bislang unzureichend behandelten Nischen Fuß zu fassen.

Lilly macht Alzheimer zum Wachstumsmarkt

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083) greift mit Kisunla direkt an einem der größten Kostenblöcke neurologischer Erkrankungen an. Der Antikörper richtet sich gegen Amyloidablagerungen im Gehirn und wird bei Menschen mit früher symptomatischer Alzheimer-Erkrankung eingesetzt.

Die Kommerzialisierung nimmt sichtbar Fahrt auf. Im dritten Quartal 2026 erzielte Kisunla einen Umsatz von 193 Millionen US-Dollar, 175 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten summierten sich die Erlöse auf 484 Millionen US-Dollar.

Lillys Vorteil liegt in der Kombination aus zugelassenem Produkt, finanzieller Stärke und einer bereits aufgebauten Infrastruktur. Die Therapie bleibt allerdings auf eine bestimmte Patientengruppe begrenzt und erfordert Diagnostik sowie medizinische Überwachung. Alzheimer wird damit zunehmend behandelbar, aber noch lange nicht beherrschbar.

Biogen baut ein ganzes Neurologie-Portfolio

Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037) setzt nicht nur auf eine einzelne neurologische Erkrankung. Das Portfolio reicht von Multipler Sklerose und spinaler Muskelatrophie über Friedreich-Ataxie und amyotrophe Lateralsklerose bis zu Alzheimer und postpartaler Depression.

Besonders stark wächst derzeit Leqembi. Die weltweiten Marktumsätze des Alzheimer-Medikaments erreichten im dritten Quartal 2026 rund 202 Millionen US-Dollar und lagen damit 67 Prozent über dem Vorjahreswert. Spinraza erzielte im gleichen Zeitraum 461 Millionen US-Dollar, während die neueren Programme Skyclarys, Zurzuvae und Qalsody das Portfolio verbreitern.

Biogen zeigt damit, wie sich neurologische Forschung über verschiedene Krankheitsmechanismen diversifizieren lässt. Die Risiken verschwinden dadurch nicht, verteilen sich aber auf mehrere zugelassene Produkte und Entwicklungsprogramme.

Jazz macht ein Cannabinoid zum Blockbuster

Jazz Pharmaceuticals plc (ISIN: IE00B4Q5ZN47) liefert einen anderen Beweis. Mit Epidiolex beziehungsweise Epidyolex hat das Unternehmen ein cannabinoidbasiertes Medikament erfolgreich durch klinische Entwicklung, Zulassung und Kommerzialisierung geführt.

Das Präparat wird bei bestimmten schweren Epilepsieformen eingesetzt und erzielte 2025 erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar Jahresumsatz. Im dritten Quartal 2026 lagen die Produktverkäufe bei 295 Millionen US-Dollar. Trotz eines Rückgangs von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal summierten sie sich in den ersten neun Monaten auf 837 Millionen US-Dollar.

Der Erfolg ist für kleinere Cannabinoid-Entwickler relevant, aber nicht direkt übertragbar. Jazz verfügt über ein zugelassenes Medikament, reproduzierbare Herstellung, regulatorische Erfahrung und eine kommerzielle Organisation. Eine interessante Wirkstoffidee allein reicht für diesen Status nicht aus.

NeuroThera sucht die Lücken zwischen den Pharmariesen

NeuroThera befindet sich deutlich früher in der Entwicklung. Das Portfolio konzentriert sich mit SCI-110 auf Tourette sowie Alzheimer-bedingte Agitation und mit SCI-210 auf Autismus und Status epilepticus. Die Programme kombinieren THC oder CBD mit Palmitoylethanolamid, kurz PEA.

Am weitesten fortgeschritten ist SCI-110 bei Tourette. Der Kandidat verbindet Dronabinol mit PEA und wird für eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Phase-IIb-Studie vorbereitet. Als Studienzentren wurden die Yale School of Medicine, die Medizinische Hochschule Hannover und das Tel Aviv Sourasky Medical Center eingerichtet.

Im Oktober meldete NeuroThera die Fertigstellung der Studienmedikation sowie die europäische Chargenfreigabe. Alle drei Zentren hatten ihre Initiierungsaktivitäten abgeschlossen und sollten anschließend mit dem Prüfpräparat beliefert werden. Die Mitteilung beschreibt damit einen wichtigen operativen Fortschritt, aber noch keinen Behandlungserfolg und auch keine abgeschlossene Patientenrekrutierung.

Die riesige Zahl schafft noch keinen riesigen Unternehmenswert

Die 10,7 Billionen US-Dollar dürfen weder mit Arzneimittelumsätzen noch mit dem Marktpotenzial eines einzelnen NeuroThera-Programms gleichgesetzt werden. Viele neurologische Erkrankungen lassen sich bisher nur teilweise behandeln, während ein großer Teil der wirtschaftlichen Belastung aus Pflege, Arbeitsausfällen und vorzeitigen Todesfällen entsteht.

Trotzdem erklärt die Zahl, warum Lilly, Biogen und Jazz Milliarden in Neurologie investieren. NeuroThera versucht, nicht frontal gegen diese Konzerne anzutreten, sondern kleinere und bislang unzureichend behandelte Indikationen zu besetzen. Ob daraus ein relevanter Platz im Kampf ums Gehirn entsteht, entscheiden nicht die 10,7 Billionen US-Dollar, sondern die kontrollierten klinischen Daten zu SCI-110 und SCI-210.

Quellen

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41861051/

https://www.who.int/news/item/14-10-2025-11-million-lives-lost-each-year-urgent-action-needed-on-neurological-care

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-reports-third-quarter-2026-financial-results-raises-full

https://investors.biogen.com/node/31086/html

https://investor.jazzpharma.com/news-releases/news-release-details/jazz-pharmaceuticals-announces-third-quarter-2026-financial/

https://www.thenewswire.com/press-releases/1BKRFazqD-neurothera-labs-reports-positive-progress-in-fda-approved-phase-iib-clinical-trial-for-tourette-syndrome.html

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Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

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