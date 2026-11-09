Drei positive Phase-III-Readouts, drei US-Patentanmeldungen: Warum Johnson & Johnson, Definium, Clearmind und NeuroThera verschiedene Psychedelika-Strategien verfolgen

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Die Entwicklung psychedelischer und verwandter psychoaktiver Arzneimittel ist inzwischen weit mehr als eine Wette auf einzelne Substanzen. Johnson & Johnson, Definium Therapeutics, Clearmind Medicine und NeuroThera Labs verfolgen vier deutlich unterschiedliche Strategien: ein bereits zugelassenes Medikament, ein fortgeschrittenes LSD-Programm, eine breit angelegte Patentplattform und neue Kombinationen mit dem körpereigenen Lipidmolekül PEA.

Gerade diese Unterschiede machen den Vergleich interessant. Während ein Konzern bereits mehr als 140.000 Patienten erreicht hat, meldet ein anderer Entwickler drei positive Phase-III-Ergebnisse. NeuroThera und Clearmind versuchen unterdessen, über geistiges Eigentum frühzeitig Positionen bei Kombinationen mit LSD, Ketamin und Ibogaine zu besetzen.

Johnson & Johnson hat die regulatorische Tür bereits geöffnet

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) besitzt mit Spravato ein zugelassenes Esketamin-Medikament gegen behandlungsresistente Depressionen. Esketamin zählt nicht zu den klassischen serotonergen Psychedelika, steht ihnen aber wegen seiner psychoaktiven Wirkung und der medizinisch überwachten Anwendung nahe. Im Januar 2025 erweiterte die FDA die Zulassung in den USA: Spravato darf dort bei bestimmten Erwachsenen mit behandlungsresistenter Depression auch ohne begleitendes orales Antidepressivum eingesetzt werden.

Nach Angaben des Konzerns war das Medikament zu diesem Zeitpunkt in 77 Ländern zugelassen und bei mehr als 140.000 Patienten angewendet worden. Zugleich bleibt die Behandlung aufwendig. Wegen möglicher Sedierung, Dissoziation und Missbrauchsrisiken erfolgt die US-Abgabe über ein besonderes Sicherheitsprogramm. Johnson & Johnson zeigt damit, dass psychoaktive Wirkstoffe den regulären Pharmamarkt erreichen können, allerdings nur mit klinischer Evidenz und einer kontrollierten Versorgungsstruktur.

Definium meldet drei positive Phase-III-Readouts

Definium Therapeutics Inc. (ISIN: CA24477V1058), bis Januar 2026 unter dem Namen MindMed bekannt, verfolgt einen anderen Weg. Der Kandidat DT120 ist eine optimierte, im Mund zerfallende Lysergid- beziehungsweise LSD-Formulierung. Eine einzelne Dosis wird in kontrollierten Studien gegen schwere Depressionen und generalisierte Angststörungen untersucht.

Im Juni 2026 meldete Definium für die Phase-III-Studie Emerge eine gegenüber Placebo um 8,1 Punkte stärkere Verbesserung auf der MADRS-Depressionsskala nach sechs Wochen. Anschließend folgten positive Topline-Ergebnisse aus den beiden Phase-III-Studien Voyage und Panorama bei generalisierter Angststörung. In Panorama betrug der placebobereinigte Unterschied nach zwölf Wochen 5,1 Punkte auf der HAM-A-Angstskala. Damit stehen drei positive Phase-III-Readouts, aber noch keine Zulassung. Definium plante zuletzt ein Vorgespräch mit der FDA und strebt eine Einreichung des Zulassungsantrags im ersten Halbjahr 2027 an.

Clearmind baut ein Netz aus Wirkstoffen und Patenten

Clearmind Medicine Inc. (ISIN: CA1850537095) konzentriert sich auf psychedelisch abgeleitete Wirkstoffe und Kombinationen. Das Unternehmen bezeichnet sein führendes Programm CMND-100 als einen auf MEAI basierenden Kandidaten, der unter anderem bei Alkoholabhängigkeit untersucht werden soll. Parallel erweitert Clearmind sein geistiges Eigentum über einzelne Wirkstoffprogramme hinaus.

Nach Unternehmensangaben umfasst das gesamte Portfolio 19 Patentfamilien und 32 erteilte Patente. Darin stecken jedoch unterschiedliche Technologien und Programme, die nicht alle aus der Zusammenarbeit mit NeuroThera stammen. Die gemeinsame Strategie zielt darauf, etablierte psychoaktive Substanzen mit N-Acylethanolaminen zu kombinieren. Auf diese Weise könnte ein eigenes Schutzrecht um eine Kombination entstehen, obwohl die einzelnen Bestandteile bereits bekannt sind. Ob daraus klinisch bessere Therapien hervorgehen, müssen spätere Untersuchungen zeigen.

NeuroThera bringt seine PEA-Plattform in das Rennen

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) steuert zu der Kooperation seine Technologie rund um Palmitoylethanolamid, kurz PEA, bei. Im September 2026 wurden in den USA drei Patentanmeldungen veröffentlicht, die Kombinationen von PEA beziehungsweise verwandten N-Acylethanolaminen mit LSD, Ketamin und Ibogaine abdecken. Als mögliche Anwendungsfelder werden Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Schmerzen und Suchterkrankungen genannt.

Für NeuroThera eröffnet diese Strategie zusätzliche Einsatzmöglichkeiten, die über das klinische Kernprogramm SCI-110 bei Tourette hinausreichen. Besonders relevant ist der Plattformgedanke: PEA soll nicht selbst zum Psychedelikum werden, sondern als Kombinationskomponente möglicherweise die Wirkung oder Verträglichkeit anderer Substanzen beeinflussen. Bislang handelt es sich allerdings um Patentanmeldungen und therapeutische Hypothesen. Es gibt noch keine kontrollierten klinischen Daten, die einen Vorteil der genannten Kombinationen belegen. Auch eine veröffentlichte Anmeldung garantiert nicht, dass ein Patent im gewünschten Umfang erteilt wird.

Vier Strategien, vier unterschiedliche Risikoprofile

Der Vergleich zeigt, wie breit sich der entstehende Markt auffächert. Johnson & Johnson verfügt bereits über ein zugelassenes Produkt und eine etablierte Versorgungsstruktur. Definium nähert sich nach drei positiven Phase-III-Readouts der regulatorischen Entscheidung, während Clearmind ein größeres Netzwerk aus eigenen Kandidaten und Patenten aufbaut.

NeuroTheras Position liegt deutlich früher, bietet dafür aber strategische Optionalität. Gelänge es, PEA-Kombinationen mit mehreren psychoaktiven Wirkstoffen sinnvoll abzusichern und später klinisch zu validieren, könnte die Plattform für unterschiedliche Indikationen interessant werden. Der nächste Beweis muss jedoch aus Experimenten und klinischen Daten kommen. Im Psychedelika-Markt entscheidet langfristig nicht die Zahl der möglichen Anwendungen, sondern welche Kombination einen nachvollziehbaren medizinischen Vorteil zeigt.

Quellen

https://www.jnj.com/innovativemedicine/us/news-center/neuroscience/spravato-esketamine-approved-in-the-u-s-as-the-first-and-only-monotherapy-for-adults-with-treatment-resistant-depression

https://ir.definiumtx.com/news-events/press-releases/detail/257/definium-therapeutics-presents-topline-phase-3-data-for-dt120-odt-in-generalized-anxiety-disorder-and-major-depressive-disorder-at-2026-nei-fall-congress

https://www.clearmindmedicine.com/news-release/clearmind-enhances-u-s-ip-presence-with-publication-of-three-patent-applications-covering-lsd-ketamine-and-ibogaine-combinations

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026102810/ea030637702ex99-1.htm

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ISIN: CA64136J2002

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Enthaltene Werte: US4781601046,CA24477V1058,CA64136J2002,CA1850537095