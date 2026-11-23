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Alzheimer verändert weit mehr als das Gedächtnis. Halluzinationen, Wahnvorstellungen und ausgeprägte Unruhe können den Alltag von Betroffenen und Angehörigen zusätzlich belasten. Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083) hat am 18. November neue Daten zu KarXT bei Alzheimer-bedingter Psychose vorgestellt. Die vorläufigen Ergebnisse unterstreichen, warum die Behandlung solcher Symptome ein eigenständiges Entwicklungsfeld der Pharmaindustrie ist.

Auch NeuroThera Labs (ISIN: CA64136J2002) arbeitet an diesem breiteren Behandlungsbedarf. Das an der TSX Venture Exchange gelistete Unternehmen untersucht SCI-110 gegen Agitation bei Alzheimer. Gemeint sind etwa starke Unruhe und aggressives Verhalten. Damit verfolgt NeuroThera ein anderes Therapieziel als das jetzt vorgestellte Psychoseprogramm des Pharmakonzerns.

Neue Daten erweitern die Alzheimer-Debatte

Bristol Myers Squibb berichtete auf dem CTAD-Kongress über offene Behandlungsabschnitte der Studien ADEPT-1 und ADEPT-3. Dabei wurden Verbesserungen bei Halluzinationen und Wahnvorstellungen beobachtet. Die Auswertungen sind beschreibend; Ergebnisse aus den verblindeten Behandlungsphasen stehen noch aus.

KarXT kombiniert Xanomelin und Trospiumchlorid. In den USA ist diese Kombination als Cobenfy bereits gegen Schizophrenie bei Erwachsenen zugelassen. Die Anwendung bei Alzheimer-bedingter Psychose wird weiterhin untersucht. Der Ansatz verdeutlicht, dass neben dem Krankheitsverlauf auch konkrete neuropsychiatrische Beschwerden eigene klinische Programme rechtfertigen.

NeuroThera setzt bei Agitation an

Für europäische Anleger eröffnet dieser Blick eine differenziertere Einordnung kleinerer Wirkstoffentwickler. Entscheidend ist, welches konkrete Problem ein Kandidat lösen soll und welche Belege dafür vorliegen. NeuroTheras Alzheimer-Programm zielt auf die Linderung belastender Verhaltenssymptome. Eine Verlangsamung des Gedächtnisverlusts ist damit bislang nicht nachgewiesen.

SCI-110 verbindet Dronabinol, eine synthetische Form von THC, mit CannAmide, einer proprietären Formulierung von Palmitoylethanolamid, kurz PEA. Nach Angaben des Unternehmens soll die Kombination ermöglichen, die Cannabinoiddosis zu reduzieren und gleichzeitig die therapeutische Wirkung zu erhalten. Ein günstigeres Verhältnis von Wirkung und Verträglichkeit ist das Entwicklungsziel, keine bereits bestätigte Überlegenheit gegenüber zugelassenen Behandlungen.

Darin liegt die wirtschaftlich relevante Frage: Lässt sich ein Wirkstoffprofil entwickeln, das Beschwerden wirksam lindert und zugleich im empfindlichen Patientenkollektiv ausreichend verträglich ist? Für einen klinischen Entwickler entsteht Wert, wenn diese Frage mit belastbaren Daten beantwortet werden kann.

Frühe Alzheimer-Daten liefern einen Ausgangspunkt

Die im Juni 2023 gemeldeten Ergebnisse einer offenen Phase-IIa-Studie sind hierfür ein erster Anhaltspunkt. Der regulatorische Jahresbericht beschreibt 18 Teilnehmende mit Alzheimer und Agitation. Im Mittelpunkt standen Sicherheit und Verträglichkeit; zusätzlich wurde die Veränderung der Agitation untersucht.

Unter 15 Personen, die SCI-110 mindestens zweimal hintereinander erhielten, zeigten laut Unternehmen 13 eine Verbesserung der Agitation, ohne zusätzliche Bedarfsmedikation zur Kontrolle dieser Symptome zu benötigen. Studienabbrüche wegen der Studienmedikation wurden nicht berichtet.

Diese Beobachtungen sind ermutigend, stammen aber aus einer kleinen Studie ohne Placeboarm. Ob sich der Effekt unter kontrollierten Bedingungen bestätigt, bleibt offen. Die Weiterentwicklung in eine Alzheimer-Phase-IIb-Studie hängt zudem von Finanzierung und verfügbaren Ressourcen ab. Ein verbindlicher kurzfristiger Datenkalender ist daraus nicht abzuleiten.

Hannover gehört zum separaten Tourette-Programm

Eine konkrete Verbindung zum deutschen Forschungsstandort besitzt NeuroThera bereits: Die Medizinische Hochschule Hannover ist eines von drei Zentren des Phase-IIb-Programms mit SCI-110 bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom. Hinzu kommen das Yale Child Study Center und das Tel Aviv Sourasky Medical Center.

Am 22. Oktober meldete das Unternehmen den Abschluss der Herstellung des Prüfpräparats und die erforderliche Chargenfreigabe durch eine europäische Qualified Person. Alle drei Zentren hatten nach Unternehmensangaben ihre Initiierungsaktivitäten abgeschlossen. Die Belieferung und anschließende Patientenaufnahme wurden als bevorstehende Schritte beschrieben.

Die deutsche Beteiligung betrifft somit Tourette. Die bisherige Alzheimer-Studie fand in Israel statt. Dennoch zeigt das internationale Studiennetzwerk, wie NeuroThera seine Wirkstoffplattform klinisch weiterentwickeln will. Die randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Tourette-Studie soll Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit systematischer prüfen.

Welche Fortschritte für Anleger zählen

NeuroTheras Investmentthese beruht auf einer gezielten Kombinationstechnologie und frühen klinischen Signalen. Der entscheidende Hebel ist deren Weiterentwicklung zu aussagekräftiger Evidenz. Bei Alzheimer verdienen eine gesicherte Finanzierung und ein konkreter kontrollierter Studienplan Aufmerksamkeit; bei Tourette sind es nachvollziehbare Fortschritte der Durchführung. Ergebnisse in einer Indikation ersetzen dabei keinen Wirksamkeitsnachweis in der anderen.

Fazit

Die neuen Daten von Bristol Myers Squibb geben der Diskussion über Alzheimer-Begleitsymptome einen aktuellen Anlass. NeuroThera besetzt mit SCI-110 gegen Agitation ein klar umrissenes Entwicklungsfeld und verfügt über frühe klinische Beobachtungen, die weitere Forschung begründen. Die Beteiligung der Medizinischen Hochschule Hannover am separaten Tourette-Programm schafft zugleich einen konkreten deutschen Bezug. Für europäische Anleger zählen jetzt die Umsetzung der kontrollierten Studie sowie Klarheit über Finanzierung und Fortführung des Alzheimer-Programms. Noch fehlen die Daten für eine belastbare Aussage zur therapeutischen Überlegenheit. Gerade der Übergang von ersten Signalen zu kontrollierter Bestätigung macht NeuroTheras weitere Entwicklung zu einer konkret verfolgbaren Investmentgeschichte.

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Quellen

Bristol Myers Squibb: "Bristol Myers Squibb Presents First Clinical Data from Two Phase 3 Studies in the ADEPT Program Evaluating KarXT for Psychosis Associated with Alzheimer's Disease", 18. November 2026.

https://news.bms.com/news/details/2026/Bristol-Myers-Squibb-Presents-First-Clinical-Data-from-Two-Phase-3-Studies-in-the-ADEPT-Program-Evaluating-KarXT-for-Psychosis-Associated-with-Alzheimers-Disease/default.aspx

SciSparc: Jahresbericht Form 20-F für das Geschäftsjahr 2025, eingereicht am 29. April 2026, insbesondere Abschnitte zu SCI-110 bei Alzheimer und Tourette.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026049322/ea0286030-20f_scisparc.htm

SciSparc: "Subsidiary NeuroThera Labs Reports Positive Progress in FDA-Approved Phase IIb Clinical Trial for Tourette Syndrome", 22. Oktober 2026.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026111852/ea030941001ex99-1.htm

NeuroThera Labs: Unternehmenspräsentation, vom Auftraggeber bereitgestellte Datei "Neurothera labs 090226 FINAL(4).pdf", mit Kennzahlenstand August 2026.

NeuroThera Labs: "Neurothera Labs Inc. Announces Share Consolidation", 28. August 2026; Unternehmensmitteilung mit neuer ISIN.

https://www.tradingview.com/news/reuters.com,2026-08-28:newsml_TnwbM6Szc:0-neurothera-labs-inc-announces-share-consolidation/

Börse Stuttgart: Stammdaten Bristol Myers Squibb, abgerufen am 22. November 2026.

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850501-bristol-myers/

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Neurothera Labs Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA64136J2002

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