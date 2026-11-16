208 Millionen Dollar Quartalsumsatz mit Auvelity: Warum Unruhe bei Alzheimer ein eigenes Geschäftsfeld wird

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207,6 Millionen US-Dollar Nettoumsatz in einem Quartal: Das meldete Axsome Therapeutics (ISIN: US05464T1043) Anfang November für Auvelity. Der Umsatz lag 53 Prozent über dem Vorjahresquartal. Zugleich war es das erste volle Quartal nach der US-Markteinführung des Medikaments gegen Agitation bei Alzheimer-Demenz. Wie viel von dem Umsatz auf diese neue Anwendung entfällt, weist Axsome nicht separat aus. Auvelity ist in den USA auch zur Behandlung von Depressionen zugelassen.

Für die Alzheimer-Forschung ist der Markteintritt dennoch bemerkenswert. Während viele Schlagzeilen um Medikamente kreisen, die den Krankheitsverlauf verlangsamen sollen, geht es hier um eine andere Frage: Wie lassen sich starke Unruhe oder aggressives Verhalten lindern, die den Alltag von Betroffenen und Angehörigen erheblich erschweren können?

Was die ersten Verschreibungszahlen zeigen

Im dritten Quartal gab es bei Menschen ab 65 Jahren laut Axsome 99 Prozent mehr Neuverschreibungen von Auvelity als im Vorquartal. Die Gesamtzahl der Verschreibungen in dieser Altersgruppe stieg um 43 Prozent. Die Zahlen zeigen, dass das Medikament nach der Einführung für die neue Indikation häufiger älteren Menschen verschrieben wurde. Sie erlauben jedoch keine Aussage darüber, bei wie vielen davon eine Alzheimer-Demenz vorlag.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte Auvelity Ende April 2026 als erstes Medikament gegen Alzheimer-bedingte Agitation zugelassen, das kein Antipsychotikum ist. Die Entscheidung stützte sich auf zwei randomisierte Studien. Eine untersuchte die Veränderung der Agitation im Vergleich zu Placebo. Die andere prüfte bei Patienten, die zunächst auf die Behandlung angesprochen hatten, wie lange dieser Nutzen nach einer Fortsetzung oder einem Wechsel zu Placebo anhielt. Damit ist neben der anfänglichen Linderung auch die Dauer des Behandlungseffekts eine messbare Größe.

Lundbeck liefert den zweiten kommerziellen Anhaltspunkt

Auch die jüngsten Zahlen von H. Lundbeck (ISIN: DK0061804697, A-Aktie) zeigen, dass Medikamente mit einer Zulassung für dieses Anwendungsgebiet wirtschaftliches Gewicht haben. Der dänische Pharmakonzern meldete am 10. November für Rexulti einen Umsatz von rund 5,07 Milliarden dänischen Kronen in den ersten neun Monaten 2026. Das waren acht Prozent mehr in Berichtswährung und 13 Prozent mehr bei konstanten Wechselkursen.

Rexulti war 2023 das erste in den USA zugelassene Medikament gegen Agitation bei Alzheimer-Demenz. Auch hier umfasst der Produktumsatz mehrere Indikationen. Die Zahlen von Lundbeck und Axsome lassen sich daher nicht zu einer Marktgröße für Alzheimer-bedingte Agitation addieren. Sie zeigen aber, dass inzwischen zwei Arzneimittel mit unterschiedlichen Wirkansätzen für dieses Symptom in den USA vermarktet werden. Neue Kandidaten müssen sich folglich in einem Feld behaupten, in dem bereits klinisch geprüfte Alternativen verfügbar sind.

Neurotheras Ansatz steht vor einer anderen Prüfung

NeuroThera Labs (ISIN: CA64136J2002) untersucht mit SCI-110 eine Kombination aus Dronabinol, einer synthetischen Form von THC, und Palmitoylethanolamid, kurz PEA. Das Unternehmen geht der Frage nach, ob diese Kombination Agitation lindern kann und dabei für ältere Patienten ausreichend gut verträglich ist.

In einer 2023 veröffentlichten offenen Phase-IIa-Studie erhielten 18 Patienten mit Alzheimer und Agitation den Kandidaten. Bei den 15 Patienten, die in die Auswertung der Tic-fremden Symptomskala für Agitation eingingen, sank der mittlere Wert um rund 23 Prozent gegenüber dem Ausgangswert. Ohne Placebogruppe lässt sich jedoch nicht bestimmen, welcher Teil der Veränderung auf SCI-110 zurückging. Auch die Frage, ob PEA eine niedrigere THC-Dosis oder eine bessere Verträglichkeit als THC allein ermöglicht, blieb offen.

Für deutsche Leser gibt es einen konkreten Bezug: Die Medizinische Hochschule Hannover ist an der Phase-IIb-Entwicklung desselben Kandidaten beteiligt. Diese Studie betrifft allerdings Erwachsene mit Tourette-Syndrom. Die im Oktober gemeldete Chargenfreigabe für dieses Programm ist ein operativer Fortschritt für SCI-110, liefert aber keine neuen Daten zu Alzheimer. Eine mögliche Phase-IIb-Studie bei Alzheimer hängt laut dem 2026 veröffentlichten Geschäftsbericht der Muttergesellschaft unter anderem von der Finanzierung ab.

Fazit

Die 208 Millionen US-Dollar im Aufmacher sind der Umsatz eines Medikaments für mehrere Indikationen. Die Neuigkeit steckt im Zeitpunkt: Nach der US-Markteinführung von Auvelity gegen Alzheimer-bedingte Agitation stiegen die Verschreibungen bei älteren Patienten deutlich. Zusammen mit Rexulti zeigt der Marktstart, dass sich für dieses belastende Symptom ein eigenes Behandlungsfeld entwickelt. Wie groß das Geschäft allein mit dieser Indikation bereits ist, bleibt offen.

Für Neurothera erhöht das die Bedeutung der nächsten klinischen Entscheidungen. SCI-110 bringt eine andere Wirkstoffkombination und ein frühes Signal mit. Die aussagekräftigen Meilensteine wären ein finanziertes und konkret beschriebenes Alzheimer-Studienprogramm sowie kontrollierte Daten zu Wirksamkeit und Verträglichkeit. Denn für Angehörige und Pflegekräfte zählt am Ende, ob sich die Unruhe im Alltag spürbar und verlässlich lindern lässt. Genau diesen Nutzen müsste SCI-110 erst zeigen.

Quellen

Axsome Therapeutics: Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, 2. November 2026. www.axsome.com

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579428/000119312526442628/axsm-ex99_1.htm

H. Lundbeck: Bericht für die ersten neun Monate 2026, 10. November 2026. mb.cision.com

https://mb.cision.com/Main/18215/4422511/4365708.pdf

FDA: US-Zulassungen von Auvelity und Rexulti gegen Agitation bei Alzheimer-Demenz. www.fda.gov

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-non-antipsychotic-drug-treat-agitation-associated-dementia

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-treat-agitation-symptoms-associated-dementia-due-alzheimers-disease

Phase-IIa-Ergebnisse zu SCI-110 bei Alzheimer, 2. Juni 2023, sowie Geschäftsbericht auf Form 20-F, veröffentlicht 2026. www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390023045417/ea179661ex99-1_scisparc.htm

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026049322/ea0286030-20f_scisparc.htm

Unternehmensmitteilung zum Tourette-Programm von Neurothera, 22. Oktober 2026. www.sec.gov

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026111852/ea030941001ex99-1.htm

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