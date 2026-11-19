IPO/ROUNDUP 2: Anthropic mit Rekord-Börsengang - Erlös von 107 Milliarden Dollar

SAN FRANCISCO - Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Anthropic übertraf damit deutlich die Einnahmen von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX, das erst im Juni den vorherigen Bestwert aufgestellt hatte. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit heute an der Börse mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar.

ROUNDUP 3/GTA 6: Teuerstes Videospiel der Geschichte spielbar

BERLIN - Das Videospiel "Grand Theft Auto VI" gilt als die teuerste und am sehnlichsten erwartete Unterhaltungsproduktion aller Zeiten: Seit Mitternacht ist "GTA 6" in Deutschland für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Der Ansturm der Fans auf den Nachfolger von "GTA 5" aus dem Jahr 2013 brach bereits im Vorfeld sämtliche Rekorde - und ließ weltweit den Datenverkehr im Internet auf historische Höchstwerte schnellen.

ROUNDUP 2: Bund einigt sich mit Unicredit bei Commerzbank-Übernahme

BERLIN/FRANKFURT - Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit auf. Finanzminister Lars Klingbeil teilte in Berlin mit, der Bund und die italienische Großbank hätten eine gemeinsame Basis gefunden. "Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle", sagte der SPD-Politiker. Mit der Einigung fällt eine entscheidende Hürde für die Übernahme von Deutschlands zweitgrößter Privatbank.

Chinesischer KI-Boom: Alibaba profitiert von Cloud-Geschäft

HANGZHOU - Der chinesische Technologie- und E-Commerce-Konzern Alibaba Group hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf umgerechnet 40,5 Milliarden US-Dollar (rund 36,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Während das Cloud- und Chipgeschäft um gut die Hälfte zulegte, war es im Onlinehandel rückläufig. Unter dem Strich verdiente Alibaba in den drei Monaten per Ende September mit rund 9,6 Milliarden Dollar deutlich mehr.

ROUNDUP: Novartis dämpft Mittelfristziel leicht - Pipeline soll Wachstum bringen

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis will die aktuelle Patentklippe hinter sich lassen und dank bestehender und neuer Produkte weiter wachsen. Auf einem Investorentag in London zeigte sich Konzernchef Vas Narasimhan insbesondere mit der kommerziellen Entwicklung wichtiger Medikamente zufrieden. Diese verlaufe besser als bisher erwartet und habe zu höheren Umsatzerwartungen für mehrere Präparate geführt, sagte er. Allerdings dämpfte der Konzern zugleich seine bisherigen Mittelfristziele leicht ab. An der Börse sorgte das für Enttäuschung - die Aktie rutschte am Donnerstag nach den Nachrichten ab.

Starker E-Commerce: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an

BETONVILLE - Stark angezogene Internet-Verkäufe und ein florierendes Werbegeschäft haben Walmart im dritten Geschäftsquartal angeschoben. Der US-Einzelhandelsriese hebt deshalb ein weiteres Mal seine Ziele für das Jahr an. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettoumsatz nun um 4,9 bis 5,2 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Noch im Sommer hatte der neue Konzernchef John Furner das Ziel auf 4 bis 5 Prozent erhöht. Der bereinigte Gewinn soll nun um 8 bis 8,6 Prozent steigen, statt wie zuvor geplant um 7 bis 8 Prozent.

EZB sieht Banken robust trotz Krisen und spricht Warnung aus

FRANKFURT - Die Großbanken im Euroraum sind nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) trotz aller globalen Kriege und Krisen widerstandsfähig. Der Bankensektor habe eine robuste Kapital- und Liquiditätspositionen und eine starke Ertragslage, teilte die EZB-Bankenaufsicht als Ergebnis ihrer jährlichen Überprüfung der großen Geldhäuser im Währungsraum mit.

ROUNDUP: Sto kämpft mit gestiegenen Kosten und teils schwacher Konjunktur

STÜHLINGEN - Die schwache Baukonjunktur und gestiegene Kosten überschatten die Entwicklung beim Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto . Das Management um Vorstandschef Rainer Hüttenberger behält deshalb seine Ergebnisprognose für das Jahr trotz moderat verbesserter Umsatzaussichten bei. An der Börse belasteten die Nachrichten am Donnerstag die Aktie.

ROUNDUP/Evotec: Weiterer Wirkstoffkandidat aus Allianz zu Studie zugelassen

HAMBURG - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hat in seiner Partnerschaft mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb im Bereich Protein-Degradation weitere Erfolge erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Erlaubnis erteilt, einen weiteren Wirkstoffkandidaten in klinischen Studien am Menschen einzusetzen, teilte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Die Phase-1-Studie soll 2027 beginnen. An der Börse gab die Nachricht der seit Langem geschwächten Aktie Auftrieb.

ROUNDUP: Medios kauft erneut Aktien zurück - Kurs zieht an

BERLIN - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Dabei sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Papiere mit einem Volumen von bis zu 19 Millionen Euro über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mitteilte. Das entspreche rund 5,88 Prozent des Grundkapitals. Das Programm beginnt an diesem Donnerstag und soll längstens bis zum 19. November 2027 laufen. Am Donnerstag half dies der seit Längerem unter Druck stehenden Aktie auf die Sprünge. Am Vormittag legte das im SDax notierte Papier um rund 8 Prozent auf 11,18 Euro zu.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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