Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG



23.11.2026 / 13:34 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.11.2026 Kursziel: 125,00 EUR (zuvor: 150,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q3 sendet gemischte Signale



Sto hat am 19.11. die Zwischenmitteilung zu Q3 veröffentlicht, die ein gemischtes Bild abgibt. Während sich die Topline positiv darstellt, bleibt der Margendruck hoch.



Inlandsumsatz wächst deutlich: Nach 9M verzeichnete Sto beim Konzernumsatz ein Plus von 4,2% yoy auf 1.269,1 Mio. EUR. Für Q3 impliziert dies eine gegenüber H1 (+3,6% yoy) weiter verbesserte Wachstumsrate von 5,0% yoy auf 464,6 Mio. EUR. In Deutschland wurde der in H1 noch vorherrschende markt- und witterungsbedingte Rückstand nun aufgeholt und in Q3 ein Wachstum von...



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