Fünf Wege gegen Alzheimer: Wie Eli Lilly, Roche, Otsuka, Ionis und NeuroThera die Krankheit an völlig verschiedenen Stellen angreifen

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Die Grafik zur klinischen Alzheimer-Pipeline zeigt Dutzende Unternehmen und eine kaum überschaubare Zahl an Programmen. Hinter den Logos verbirgt sich jedoch kein einheitliches Rennen um denselben Wirkstoff. Einige Entwickler entfernen Amyloidablagerungen, andere wollen Wirkstoffe effizienter durch die Blut-Hirn-Schranke transportieren, die Bildung von Tau-Proteinen unterdrücken oder besonders belastende Verhaltenssymptome behandeln.

Eli Lilly, Roche, Otsuka, Ionis Pharmaceuticals und NeuroThera stehen beispielhaft für fünf unterschiedliche Ansätze. Ihre Programme reichen vom zugelassenen Milliardenprodukt bis zur kleinen offenen Phase-IIa-Studie. Der Vergleich zeigt damit auch, wie unterschiedlich wissenschaftliches Risiko und klinischer Reifegrad innerhalb derselben Erkrankung ausfallen.

Eli Lilly entfernt vorhandene Amyloidablagerungen

Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083) gehört mit Kisunla zu den Unternehmen, die bereits ein zugelassenes krankheitsmodifizierendes Alzheimer-Medikament besitzen. Der Antikörper Donanemab bindet an Amyloidablagerungen und unterstützt deren Entfernung aus dem Gehirn. Die Behandlung richtet sich an Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung oder einer milden Demenz, bei denen eine Amyloidpathologie bestätigt wurde.

In der zulassungsrelevanten Studie verlangsamte Kisunla den kognitiven und funktionellen Abbau gegenüber Placebo. Die Therapie kann die Erkrankung jedoch weder heilen noch verlorene Fähigkeiten zurückbringen. Hinzu kommen Risiken wie amyloidbedingte Bildgebungsanomalien, die Schwellungen oder Blutungen im Gehirn umfassen können.

Roche baut einen Transportweg durch die Blut-Hirn-Schranke

Roche Holding AG (ISIN: CH0012032XXX) verfolgt mit Trontinemab ebenfalls einen Antikörperansatz, ergänzt ihn aber um die sogenannte Brainshuttle-Technologie. Der bispezifische Antikörper nutzt den Transferrinrezeptor, um die Blut-Hirn-Schranke effizienter zu überwinden. Dadurch soll mehr Wirkstoff das Gehirn erreichen, obwohl Roche vergleichsweise niedrige Dosierungen einsetzt.

Trontinemab befindet sich inzwischen in zwei Phase-III-Studien bei früher Alzheimer-Erkrankung. Das Programm muss nun beweisen, dass die schnelle und starke Reduktion der Amyloidablagerungen auch den klinischen Verlauf messbar verändert. Der technologische Transportvorteil allein reicht für einen Studienerfolg nicht aus.

Otsuka behandelt eine besonders belastende Folge der Erkrankung

Otsuka Holdings Co., Ltd. (ISIN: JP3188220002) greift Alzheimer an einem anderen Punkt an. Das gemeinsam mit Lundbeck entwickelte Rexulti behandelt nicht die zugrunde liegenden Amyloid- oder Tau-Veränderungen, sondern Agitation im Zusammenhang mit einer Alzheimer-Demenz. Dazu gehören starke Unruhe, Aggression und wiederkehrende motorische Aktivitäten.

Die US-Arzneimittelbehörde genehmigte Rexulti 2023 als erstes Medikament speziell für diese Indikation. Agitation tritt bei einem erheblichen Teil der Erkrankten auf und kann die Betreuung zu Hause massiv erschweren. Rexulti erweitert die Behandlungsmöglichkeiten, trägt als Antipsychotikum aber einen Warnhinweis zum erhöhten Sterberisiko bei älteren Menschen mit demenzbedingter Psychose.

Ionis will die Produktion von Tau-Protein bremsen

Ionis Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US4622221004) setzt mit Diranersen wesentlich früher in der biologischen Kette an. Das Antisense-Oligonukleotid soll die Produktion des Tau-Proteins im zentralen Nervensystem reduzieren. Damit richtet sich das Programm gegen einen zweiten zentralen Krankheitsmechanismus neben Amyloid.

Die Phase-II-Studie CELIA verfehlte zwar ihren primären Endpunkt zur Dosis-Wirkungs-Beziehung. Nach Angaben von Ionis zeigten vorab definierte Analysen jedoch eine Reduktion der Tau-Pathologie und Hinweise auf eine verlangsamte klinische Verschlechterung. Partner Biogen plant deshalb die zulassungsrelevante Weiterentwicklung. Der Fall verdeutlicht, weshalb bei Biotech-Studien nicht allein eine positive Unternehmensmeldung zählt, sondern die genaue Konstruktion der Endpunkte.

NeuroThera konzentriert sich ebenfalls auf Agitation

NeuroThera Labs Inc. (ISIN: CA64136J2002) untersucht mit SCI-110 eine Kombination aus Dronabinol und Palmitoylethanolamid, kurz PEA. Anders als Lilly, Roche und Ionis will das Unternehmen damit nicht die Alzheimer-Pathologie verändern. Das Programm soll Agitation und weitere Verhaltenssymptome beeinflussen.

Die offene Phase-IIa-Studie umfasste laut offiziellem Filing 18 Menschen mit Alzheimer-Demenz und Agitation. Von 15 Teilnehmenden, die SCI-110 mindestens zweimal hintereinander erhielten, zeigten 13 bei Dosierungen zwischen 7,5 und 12,5 Milligramm pro Tag eine Verbesserung der Agitation, ohne dass zusätzliche Notfallmedikamente erforderlich waren. Wegen der kleinen Patientenzahl und des fehlenden Placeboarms bleibt dies ein frühes Signal. Eine Phase-IIb-Studie hängt laut Filing zudem von Finanzierung und verfügbaren Ressourcen ab.

Eine Erkrankung, fünf Entwicklungslogiken

Die fünf Unternehmen stehen nicht an derselben Startlinie. Eli Lilly besitzt ein zugelassenes krankheitsmodifizierendes Medikament, Roche prüft einen neuen Transportmechanismus in Phase III und Ionis arbeitet an der Absenkung von Tau. Otsuka behandelt bereits Agitation, während NeuroThera seinen Kombinationsansatz erst noch kontrolliert bestätigen muss.

Gerade diese Unterschiede machen die Alzheimer-Pipeline so groß. Ein einzelner Wirkstoff dürfte kaum alle biologischen Veränderungen, kognitiven Einschränkungen und Verhaltenssymptome lösen. NeuroTheras Platz in diesem Feld entscheidet sich deshalb nicht an der Anzahl konkurrierender Logos, sondern an der Frage, ob SCI-110 das Phase-IIa-Signal in einer größeren kontrollierten Studie wiederholen kann.

Quellen

https://www.alz.org/alzheimers-dementia/treatments

https://www.roche.com/investors/updates/inv-update-2026-05-12

https://ir.ionis.com/news-releases/news-release-details/ionis-partner-biogen-announces-topline-results-phase-2-celia

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026049322/ea0286030-20f_scisparc.htm

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ISIN: CA64136J2002

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