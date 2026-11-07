Rund 21 Prozent weniger Tic-Schwere im Pilotversuch: Was Neurotheras Tourette-Studie in Hannover klären soll

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Rund 21 Prozent weniger Tic-Schwere: Das beobachteten Forschende am Yale Child Study Center in einer kleinen Studie mit Erwachsenen, deren Tourette-Symptome trotz früherer Behandlungen anhielten. Die Zahl stammt aus einem Vergleich mit dem Ausgangswert. Eine Placebogruppe gab es nicht. Ob die untersuchte Wirkstoffkombination tatsächlich für die Veränderung verantwortlich war, blieb damit offen.

Genau hier setzt die Phase-IIb-Studie von NeuroThera Labs (ISIN: CA64136J2002) an. Neben Yale und einem Zentrum in Tel Aviv beteiligt sich die Medizinische Hochschule Hannover. Im Oktober meldete das Unternehmen die Freigabe der Prüfcharge. Damit kann das Präparat an die Studienzentren geliefert werden. Entscheidend wird sein, wie sich die Tic-Schwere unter dem Prüfpräparat im Vergleich zu Placebo entwickelt.

Was hinter den 21 Prozent steckt

Die 2021 veröffentlichte Pilotstudie untersuchte 16 Erwachsene über zwölf Wochen. Sie erhielten eine Kombination aus Delta-9-THC und Palmitoylethanolamid, kurz PEA, die in der Publikation als THX-110 bezeichnet wird. Auf der Yale Global Tic Severity Scale, einer klinischen Skala zur Beurteilung der Tic-Schwere, betrug die durchschnittliche Verbesserung 20,6 Prozent. Vier Teilnehmer verbesserten sich um mehr als 35 Prozent. Zwölf entschieden sich für die freiwillige Verlängerungsphase.

Die Studie zeigt auch, warum die Dosierung für diesen Ansatz wichtig ist. Nebenwirkungen waren häufig, darunter Müdigkeit, Benommenheit und ein Rauschgefühl. Bei manchen Teilnehmern half es, die THC-Dosis zu senken, sie langsamer zu steigern oder die Einnahme auf den Abend zu verlegen. Ein Teilnehmer brach die Behandlung wegen Müdigkeit und Schläfrigkeit ab.

Da Tics natürlicherweise schwanken, können sie im Studienverlauf auch unabhängig von einer Behandlung nachlassen. Zudem können spürbare THC-Effekte es Teilnehmern erschweren, im Unklaren darüber zu bleiben, ob sie den Wirkstoff erhalten. Beides macht die Prüfung gegen Placebo besonders wichtig.

Was ein erfolgreiches Bewegungsmedikament über Tourette verrät

Wie unterschiedlich die Ergebnisse je nach Erkrankung ausfallen können, zeigt Neurocrine Biosciences (ISIN: US64125C1099). Am 2. November meldete das US-Unternehmen für sein Medikament Ingrezza mit dem Wirkstoff Valbenazin einen Quartalsnettoumsatz von 801 Millionen US-Dollar, 17 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Ingrezza wird unter anderem gegen tardive Dyskinesie eingesetzt, eine Bewegungsstörung mit unwillkürlichen Bewegungen.

Derselbe Wirkstoff verfehlte jedoch in einer 2018 veröffentlichten Phase-IIb-Studie bei Kindern und Jugendlichen mit Tourette den primären Endpunkt. Auch dort wurde die Tic-Schwere mit der Yale-Skala beurteilt. Das Ergebnis lässt sich weder auf Erwachsene noch auf Neurotheras Wirkstoffkombination übertragen. Es zeigt aber, weshalb der Erfolg eines Medikaments bei einer Bewegungsstörung wenig darüber aussagt, ob es bei einer anderen wirkt. Die Ingrezza-Umsätze sind deshalb kein Maß für den Tourette-Markt.

Was Hannover zur nächsten Prüfung beiträgt

Neurotheras Kandidat SCI-110 kombiniert Dronabinol, eine synthetische Form von Delta-9-THC, mit PEA in einem oral einzunehmenden Prüfpräparat. Die Phase-IIb-Studie soll bei Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit untersuchen. Sie ist randomisiert, doppelblind und placebokontrolliert. Laut Unternehmensangaben soll die Veränderung der Tic-Schwere nach zwölf und 26 Wochen erfasst werden.

Die Beteiligung der Medizinischen Hochschule Hannover macht die Entwicklung auch für Deutschland konkret. Nach Angaben des Unternehmens waren im Oktober die Vorbereitungen an allen drei Zentren abgeschlossen. Die Chargenfreigabe ermöglicht nun den Versand des Prüfpräparats. Für die Bewertung des Programms zählen als Nächstes die tatsächliche Patientenaufnahme und später die kontrollierten Studiendaten.

Dabei bleibt eine zweite Frage offen: Welchen Beitrag leistet PEA? Der Vergleich mit Placebo kann zeigen, ob die Kombination einen Effekt hat. Ob PEA die benötigte THC-Dosis tatsächlich senkt oder die Verträglichkeit gegenüber THC allein verbessert, lässt sich ohne einen entsprechenden direkten Vergleich nicht beantworten.

Fazit

Die Yale-Pilotstudie liefert einen konkreten Grund, SCI-110 bei Tourette weiterzuverfolgen: Bei Erwachsenen mit anhaltenden Beschwerden nahm die Tic-Schwere im Durchschnitt ab. Ebenso relevant ist die Beobachtung, dass Nebenwirkungen häufig waren und Dosis oder Einnahmezeit angepasst werden mussten. Für Menschen, die eine Behandlung längerfristig benötigen, gehören beide Befunde zusammen.

Mit der Beteiligung Hannovers und der Freigabe des Prüfpräparats hat Neurothera die Voraussetzungen für die nächste klinische Prüfung vorangebracht. Für Anleger kommt es nun darauf an, ob die Rekrutierung vorankommt und ob sich das frühe Signal in der kontrollierten Studie bestätigt. Der Vergleich mit Neurocrine zeigt, wie wichtig Daten für die jeweilige Erkrankung sind: Ein kommerziell erfolgreiches Medikament kann bei Tourette am Wirksamkeitsnachweis scheitern. Der entscheidende Maßstab für SCI-110 ist daher, ob Erwachsene mit Tourette unter der Kombination weniger ausgeprägte Tics haben als unter Placebo und die Behandlung dabei ausreichend gut vertragen.

Quellen

Bloch et al.: Phase-II-Pilotstudie zu THC und PEA bei Erwachsenen mit Tourette-Syndrom, Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340527/

NeuroThera Labs: Mitteilung zur Initiierung des Phase-IIb-Studienzentrums an der Medizinischen Hochschule Hannover, 15. Juli 2026.

https://thenewswire.com/press-releases/1LpMF0p9W-neurothera-labs-announces-initiation-of-phase-iib-clinical-trial-at-hannover-medical-school-in-germany-for-innovative-treatment-of-tourette-syndrome.html

SciSparc: Mitteilung zur Chargenfreigabe und Vorbereitung der drei Studienzentren, 22. Oktober 2026; bei der SEC hinterlegt.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1611746/000121390026111852/ea030941001ex99-1.htm

Neurocrine Biosciences: Quartalsergebnisse vom 2. November 2026, Form 8-K.

https://last10k.com/sec-filings/nbix/0000914475-26-000053.htm

Neurocrine Biosciences: Ergebnisse der Phase-IIb-Studie T-Force GOLD, 12. Dezember 2018; bei der SEC hinterlegt.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/914475/000119312518347337/d670203dex991.htm

Wertpapierkennungen: NeuroThera Labs, Mitteilung zur Aktienzusammenlegung vom 28. August 2026; Börse Stuttgart, Stammdaten Neurocrine Biosciences.

https://www.thenewswire.com/press-releases/1B2aFNwjo-neurothera-labs-inc-announces-share-consolidation.html

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/900964-neurocrine-biosci

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