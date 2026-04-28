Anzeige
Mehr »
Dienstag, 28.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der AI-Boom braucht günstigen Strom - Diese Aktie hat ihn
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014 | Ticker-Symbol: MOH
Tradegate
28.04.26 | 07:31
464,00 Euro
-1,61 % -7,60
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
CAC-40
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
EURONEXT-100
1-Jahres-Chart
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
463,10464,5007:35
463,00464,4507:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CEMBRA MONEY BANK
CEMBRA MONEY BANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CEMBRA MONEY BANK AG110,50+0,18 %
CHRISTIAN DIOR SE440,60-0,50 %
FASTENAL COMPANY38,535-0,27 %
GLARNER KANTONALBANK26,600-2,21 %
HENKEL AG & CO KGAA64,040,00 %
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION870,000,00 %
LAUNCH TECH COMPANY LIMITED0,9050,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE464,00-1,61 %
MEWAH INTERNATIONAL INC0,185-0,54 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD0,346+4,22 %
SFS GROUP AG133,00-0,75 %
VISTANCE NETWORKS INC16,590-0,54 %
VP BANK AG99,00+2,59 %
WALLISER KANTONALBANK175,00+1,74 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.