Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 19. März 2026 - Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2026 veröffentlicht. Diese findet am Freitag, 24. April 2026 im Kongresshaus Zürich statt. Die Einladung kann auf der Website von Cembra eingesehen werden.
Wie am 19. Februar 2026 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat eine ordentliche Dividende von CHF 4.60 plus eine ausserordentliche Dividende von CHF 1.00 vor, was eine Gesamtdividende von 5.60 CHF pro Aktie ergibt. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich für eine weitere einjährige Amtszeit zur Wiederwahl.
Cembra hat heute auch ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht, einschliesslich des Nachhaltigkeitsberichts, sowie der Kurzbericht sind abrufbar unter www.cembra.ch/investoren.
Über Cembra
In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.
Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cembra Money Bank AG
|20 Bändliweg
|8048 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 439 8111
|Internet:
|https://www.cembra.ch
|ISIN:
|CH0225173167
|Valorennummer:
|A1W65V
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2294086
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2294086 19.03.2026 CET/CEST