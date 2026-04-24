Cembra Money Bank AG
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Zürich, 24. April 2026 - Die Generalversammlung 2026 von Cembra fand heute in Zürich statt. 395 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen an der Versammlung teil. Diese vertraten 16'161'408 Namenaktien (einschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien) respektive 53.87% des ausgegebenen Aktienkapitals.
Alle Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt: Franco Morra (Präsident), Marc Berg, Thomas Buess, Wanda Eriksen, Sandra Hauser und Susanne Klöss-Braekler.
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Dividende von CHF 4.60 pro Aktie zu. Dies entspricht einer Erhöhung von CHF 0.35 beziehungsweise 8.2% gegenüber dem Vorjahr. Zusätzlich wurde eine Sonderdividende von CHF 1.00 pro Aktie genehmigt, was eine Gesamtdividende von CHF 5.60 pro Aktie ergibt. Die Dividende wird am 30. April 2026 aus dem Bilanzgewinn ausbezahlt (Ex-Dividendendatum: 28. April 2026).
Die Generalversammlung stimmte auch allen anderen Traktanden zu, darunter dem Geschäftsbericht 2025, dem Nachhaltigkeitsbericht 2025 und dem Vergütungsbericht 2025.
Über Cembra
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|Cembra Money Bank AG
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|A1W65V
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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2314874 24.04.2026 CET/CEST