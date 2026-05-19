Datum der Anmeldung:
15.05.2026
Aktenzeichen:
B13-54/26
Unternehmen:
Belden Inc., St. Louis (USA); Vermögens- und Anteilserwerb sowie Erwerb alleiniger Kontrolle am RUCKUS-Business der Vistance Networks Inc., Richardson (USA)
Produktmärkte:
Ethernet Switches, Wi-Fi-Controller
15.05.2026
Aktenzeichen:
B13-54/26
Unternehmen:
Belden Inc., St. Louis (USA); Vermögens- und Anteilserwerb sowie Erwerb alleiniger Kontrolle am RUCKUS-Business der Vistance Networks Inc., Richardson (USA)
Produktmärkte:
Ethernet Switches, Wi-Fi-Controller
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