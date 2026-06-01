Von Jérôme Mäser, Senior Equity Analyst VP Bank Der Konsumsektor leidet, doch der Optimismus in der Technologiebranche überstrahlt (fast) alles. Die meisten Unternehmen haben ihr Zahlenwerk für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Das Gewinnwachstum in den USA fiel im ersten Quartal deutlich stärker aus als erwartet. Trotz des Krieges im Nahen Osten, der nur einen Teil der Berichtsperiode betraf, lag es fast doppelt so hoch wie zu Jahresbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab