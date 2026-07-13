Zürich - Die Finma hat vor Bundesverwaltungsgericht eine Niederlage in einem Enforcement-Verfahren gegen die Schweizer Filiale der VP Bank erlitten. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht will den Entscheid an das Bundesgericht weiterziehen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil von Mitte Juni sämtliche aufsichtsrechtlichen Massnahmen einer Enforcement-Verfügung vom Juni 2024 aufgehoben. Über das Urteil hat am Montag zuerst das Finanzportal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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