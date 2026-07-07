Von Bernhard Allgäuer, Senior Investment Strategist VP Bank Das Wetterphänomen soll dieses Jahr besonders stark sein. Gut für Insurance-linked Securities (ILS). Vaduz - Wieder einmal spielt das Christuskind eine grosse Rolle für die Vorhersage von Hurrikans im Atlantik. Denn die alle paar Jahre gemessene Erwärmung eines Gebiets im äquatorialen Pazifik erreicht die lateinamerikanische Küste meist um die Weihnachtszeit, also am Geburtstag des Jesuskinds, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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