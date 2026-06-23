Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Vaduz - Trotz Entspannung am Persischen Golf wird der Schatten des Kriegs auf der Wirtschaft lasten bleiben. Die Aussicht auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran hat zu einer merklichen Entspannung an den Energiemärkten geführt. Die Inflationsraten werden darum im Juni bereits wieder fallen. Die Gefahr von Zweitrundeneffekten ist damit aber nicht gebannt. Vorerst bleiben nämlich die Teuerungsraten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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