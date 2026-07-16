Vaduz - Die VP Bank hat von Moody's ein Emittentenrating von A1/P-1 und ein Einlagenrating von Aa2/P-1 erhalten. Damit bestätigt die internationale Ratingagentur die hohe Kreditqualität der Bank. Gleichzeitig erfüllt die VP Bank mit dem Moody's-Rating eine zwingende Voraussetzung für die angestrebte Teilnahme am liechtensteinischen Pfandbriefmarkt. Mit dem neuen Rating von Moody's schlägt die VP Bank ein weiteres Kapitel in der Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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