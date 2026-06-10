Der Markt für Börsengänge steht vor einer neuen Phase. Mit Unternehmen wie SpaceX, OpenAI, Anthropic und der etwas weniger bekannten Databricks drängen in den kommenden Monaten Firmen an die Börse. Diese sind technologisch im Bereich Raumfahrt oder künstliche Intelligenz (KI) führend, aber zugleich ausserst kapitalintensiv. Sie verschärfen damit den aktuellen Trend im Technologiesektor. Bislang überzeugten die grössten Tech-Unternehmen mit Geschäftsmodellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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