KI verändert den Technologiesektor. SpaceX und weitere Riesen-IPO beschleunigen den Wandel. Von Marcello Musio, Head of Equity & Bond Selection und Dominik Pross, Senior Equity Analyst VP Bank Der Markt für Börsengänge steht vor einer neuen Phase. Mit Unternehmen wie SpaceX, OpenAI, Anthropic und der etwas weniger bekannten Databricks drängen in den kommenden Monaten Firmen an die Börse. Diese sind technologisch im Bereich Raumfahrt oder künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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