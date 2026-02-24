Sitten - Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im Geschäftsjahr 2025 im derzeitigen Niedrigzinsumfeld weniger Gewinn geschrieben. Die Aktionäre erhalten eine Dividende in Vorjahreshöhe. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis verringerte sich um 7,8 Prozent auf 142,1 Millionen Franken. Unter dem Strich sank der Jahresgewinn um 5,1 Prozent auf 85,9 Millionen Franken. Es handle sich aber noch immer um das drittbeste Ergebnis der Bank, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab