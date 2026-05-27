Vaduz - Gut drei Monate dauert der Konflikt im Nahen Osten schon. Und die Finanzmärkte versuchen, die Folgen so gut wie möglich abzuschätzen. Doch wie sie das tun, ist sehr unterschiedlich und abhängig von der jeweiligen Anlageklasse. Bemerkenswert ist vor allem die Bewegung in Staatsanleihen. In zahlreichen Ländern - vor allem in den USA - liegen die Renditen derzeit höher als zu Beginn des Irankriegs. Das signalisiert die Befürchtung, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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