Smatrics launcht ein kooperatives Netzwerk, das Logistiker mit E-Lkw und Depot-Ladeinfrastruktur miteinander verbindet. Der "Depot Club" soll sich in Österreich und alsbald auch grenzüberschreitend in Deutschland etablieren. Los geht es nun zunächst mit zwei Mitgliedern in Oberösterreich und Salzburg. Smatrics ist über sein Joint Venture Smatrics EnBW beim Aufbau eines flächendeckenden, öffentlichen Schnellladenetzes in Österreich aktiv - auch erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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