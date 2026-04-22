SFS Group Schweiz AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group haben an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Stimmberechtigten genehmigten unter anderem die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie.
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2313410 22.04.2026 CET/CEST
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