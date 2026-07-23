Heerbrugg - Beim Metallverarbeiter SFS hat im ersten Halbjahr 2026 das Restrukturierungsprogramm Früchte getragen. Entsprechend stiegen sowohl Umsatz als auch insbesondere das Ergebnis an. Am Ausblick hält das Unternehmen fest. Der Umsatz stieg um 1,3 Prozent auf 1,56 Milliarden Franken. Organisch, also währungs- und akquisitionsbereinigt, wäre der Umsatz um 4,0 Prozent gestiegen, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Die Währungseffekte - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab