SFS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die SFS Group liegt nach dem ersten Halbjahr 2026 auf Kurs, die gesteckten Ziele zu erreichen. Mit einem Umsatz von CHF 1'559.3 Mio. und einer normalisierten EBIT-Marge von 13.3% wurden die Wachstumsziele übertroffen. Mit mehreren Akquisitionen hat SFS die Chance erfolgreich genutzt, das organische Wachstum durch strategische Übernahmen gezielt zu ergänzen.
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2370318 23.07.2026 CET/CEST