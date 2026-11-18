|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLIENT INC
|US0193301092
|0,04 USD
|0,0363 EUR
|ALTRON LIMITED
|ZAE000191342
|0,55 ZAR
|0,0295 EUR
|BETSSON AB
|SE0022726485
|-
|EUR
|CARRIER GLOBAL CORPORATION
|US14448C1045
|0,24 USD
|EUR
|CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|CNE1000002L3
|0,358 CNY
|EUR
|CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|CNE1000002L3
|0,4161 HKD
|EUR
|CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
|CNE1000002L3
|0,4161 HKD
|EUR
|CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD
|HK0144000764
|0,25 HKD
|EUR
|CRAWFORD & COMPANY CL B
|US2246331076
|0,08 USD
|0,0727 EUR
|EQUITA GROUP SPA
|IT0005312027
|-
|EUR
|EXCELERATE ENERGY INC
|US30069T1016
|0,09 USD
|0,0818 EUR
|EXPEDIA GROUP INC
|US30212P3038
|0,48 USD
|0,4364 EUR
|GUOCO GROUP LTD
|BMG420981224
|2,9 HKD
|0,336 EUR
|GUOCOLAND LIMITED
|SG1R95002270
|0,08 SGD
|EUR
|HASBRO INC
|US4180561072
|0,7 USD
|0,6364 EUR
|HEMNET GROUP AB
|SE0015671995
|0,95 SEK
|EUR
|KABE GROUP AB
|SE0000107724
|2 SEK
|EUR
|KINGFISHER PLC ADR
|US4957244035
|0,1012 USD
|EUR
|MICRO SYSTEMATION AB
|SE0000526626
|0,6 SEK
|EUR
|MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC
|GB00BQZCCB79
|0,028 GBP
|EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,035 USD
|EUR
|REDEFINE PROPERTIES LIMITED
|ZAE000190252
|0,2723 ZAR
|0,0146 EUR
|SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ADR
|US8245511055
|0,2497 USD
|EUR
|STRIVE INC PERP SATS PFD SER A
|US8629454096
|0,0658 USD
|0,0598 EUR
|VAR ENERGI ASA ADR
|US92212W1009
|0,295 USD
|0,2682 EUR
|WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
|MX01WA000038
|0,58 MXN
|EUR
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