|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CRA INTERNATIONAL INC
|US12618T1051
|0,67 USD
|0,6145 EUR
|GE VERNOVA INC
|US36828A1016
|0,5 USD
|EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB ...
|US4005011022
|2,702 USD
|2,4783 EUR
|HOMECO DAILY NEEDS REIT
|AU0000113136
|0,0215 AUD
|EUR
|ITV PLC
|GB0033986497
|0,017 GBP
|EUR
|JOHNSON & JOHNSON
|US4781601046
|1,34 USD
|1,229 EUR
|ROYAL BANK OF CANADA
|CA7800871021
|1,76 CAD
|EUR
|SARATOGA INVESTMENT CORP
|US80349A2087
|0,25 USD
|EUR
|SCHLOSS WACHENHEIM AG
|DE0007229007
|-
|EUR
|SECURITAS AB
|SE0000163594
|2,65 SEK
|EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,04 USD
|0,0366 EUR
|SUNEVISION HOLDINGS LTD
|KYG857001054
|0,14 HKD
|EUR
|TALLINK GRUPP AS
|EE3100004466
|-
|EUR
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