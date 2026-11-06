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06.11.26 | 07:36
73,66 Euro
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WELLS FARGO & COMPANY Chart 1 Jahr
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AG BARR
AG BARR PLC Chart 1 Jahr
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AG BARR PLC6,900-0,72 %
AUBAY SA51,10-1,54 %
BEIJER ALMA AB27,4000,00 %
BIOPHARMA CREDIT PLC0,870-1,69 %
BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC4,4400,00 %
BREEDON GROUP PLC4,140-0,48 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC56,70+1,61 %
BROOKS MACDONALD GROUP PLC--
BTS GROUP AB21,750+8,21 %
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD0,760-2,56 %
CHRISTIE GROUP PLC--
COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED1,640-1,80 %
COLUMBUS MCKINNON CORPORATION16,200+9,46 %
COMMUNITY WEST BANCSHARES26,080+0,08 %
DOLLARAMA INC137,25-1,26 %
ENNIS INC20,950+0,10 %
FERROVIAL NV51,68-1,56 %
FIRST BANK16,600-2,92 %
FIRSTENERGY CORPORATION40,740-2,61 %
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION69,49-0,09 %
HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC13,300+1,14 %
HOPE BANCORP INC10,600+4,95 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC196,25+0,56 %
JOHNSON SERVICE GROUP PLC1,730+0,58 %
JUDGES SCIENTIFIC PLC38,000-1,55 %
KBC GROEP NV115,20-0,73 %
KERRY GROUP PLC99,45-1,83 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC48,590-1,06 %
LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD0,067+0,75 %
LIME TECHNOLOGIES AB23,600-0,42 %
LINDAB INTERNATIONAL AB11,680-0,17 %
LUCECO PLC2,320-0,85 %
MASCO CORPORATION75,000,00 %
MIDWICH GROUP PLC1,7300,00 %
MP EVANS GROUP PLC20,200-0,98 %
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC60,00-5,51 %
NATURHOUSE HEALTH SA2,2700,00 %
NEW MURCHISON GOLD LIMITED0,026-13,56 %
NVENT ELECTRIC PLC98,370,00 %
ONEAPEX LIMITED0,066+0,76 %
PATHFINDER BANCORP INC14,6000,00 %
PENTAIR PLC61,92-0,45 %
PERSIMMON PLC15,490+1,04 %
PICC PROPERTY AND CASUALTY CO LTD1,918+4,64 %
PRIMIS FINANCIAL CORP12,200-0,81 %
RINGCENTRAL INC64,10-3,23 %
S&U PLC22,600+0,89 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB9,7450,00 %
SMITH & NEPHEW PLC14,300-0,69 %
SOUND FINANCIAL BANCORP INC44,230-2,34 %
SOUTHSTATE BANK CORPORATION92,000,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION218,000,00 %
SUNEVISION HOLDINGS LTD0,540-3,57 %
SUPERNUS INC24,600+2,50 %
TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION86,50-2,81 %
TRAVIS PERKINS PLC8,000+0,63 %
WATERDROP INC ADR0,855-4,47 %
WELLS FARGO & COMPANY73,66-2,55 %
WICKES GROUP PLC2,4400,00 %
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