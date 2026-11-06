|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AG BARR PLC
|GB00B6XZKY75
|0,0382 GBP
|EUR
|AUBAY SA
|FR0000063737
|-
|0,7 EUR
|BEIJER ALMA AB
|SE0011090547
|2 SEK
|EUR
|BIOPHARMA CREDIT PLC
|GB00BDGKMY29
|0,0175 USD
|EUR
|BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUS ...
|GB0005058408
|0,0575 GBP
|EUR
|BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUS ...
|GB0005058408
|0,0574 GBP
|EUR
|BREEDON GROUP PLC
|GB00BM8NFJ84
|0,05 GBP
|EUR
|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
|GB0002875804
|61,26 GBX
|EUR
|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR
|US1104481072
|61,26 GBX
|EUR
|BROOKS MACDONALD GROUP PLC
|GB00B067N833
|0,52 GBP
|EUR
|BTS GROUP AB
|SE0000805426
|2,2 SEK
|0,1997 EUR
|CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD
|CNE100001NT6
|0,1751 HKD
|0,0199 EUR
|CHRISTIE GROUP PLC
|GB0001953156
|0,0125 GBP
|EUR
|COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED
|AU0000167066
|0,0643 AUD
|EUR
|COLUMBUS MCKINNON CORPORATION
|US1993331057
|0,07 USD
|0,0623 EUR
|COMMUNITY WEST BANCSHARES
|US2039371073
|0,12 USD
|0,1069 EUR
|DOLLARAMA INC
|CA25675T1075
|0,12 CAD
|EUR
|ENNIS INC
|US2933891028
|0,2625 USD
|EUR
|FERROVIAL NV
|NL0015001FS8
|0,835 USD
|0,7442 EUR
|FIRST BANK
|US31931U1025
|0,12 USD
|0,1069 EUR
|FIRSTENERGY CORPORATION
|US3379321074
|0,465 USD
|0,4144 EUR
|FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION
|US3535251082
|0,34 USD
|0,303 EUR
|HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC
|US42804T2050
|0,17 USD
|EUR
|HOPE BANCORP INC
|US43940T1097
|0,14 USD
|0,1247 EUR
|JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
|US4456581077
|0,45 USD
|0,4011 EUR
|JOHNSON SERVICE GROUP PLC
|GB0004762810
|0,018 GBP
|EUR
|JPMORGAN CHASE & CO CDR
|CA46653U1066
|0,2089 CAD
|EUR
|JUDGES SCIENTIFIC PLC
|GB0032398678
|0,36 GBP
|EUR
|KBC GROEP NV
|BE0003565737
|-
|EUR
|KERRY GROUP PLC
|IE0004906560
|-
|EUR
|LAMB WESTON HOLDINGS INC
|US5132721045
|0,38 USD
|0,3387 EUR
|LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD
|KYG546541015
|0,018 HKD
|EUR
|LIME TECHNOLOGIES AB
|SE0011870195
|2,25 SEK
|EUR
|LINDAB INTERNATIONAL AB
|SE0001852419
|2,8 SEK
|EUR
|LUCECO PLC
|GB00BZC0LP49
|0,021 GBP
|EUR
|MASCO CORPORATION
|US5745991068
|0,32 USD
|0,2852 EUR
|MIDWICH GROUP PLC
|GB00BYSXWW41
|0,019 GBP
|EUR
|MP EVANS GROUP PLC
|GB0007538100
|0,25 GBP
|EUR
|NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
|US63633D1046
|0,94 USD
|EUR
|NATURHOUSE HEALTH SA
|ES0105043006
|-
|EUR
|NEW MURCHISON GOLD LIMITED
|AU0000365348
|0,0025 AUD
|0,0015 EUR
|NVENT ELECTRIC PLC
|IE00BDVJJQ56
|0,21 USD
|EUR
|ONEAPEX LIMITED
|SG2C90967473
|0,043 SGD
|EUR
|PATHFINDER BANCORP INC
|US70319R1095
|0,1 USD
|EUR
|PENTAIR PLC
|IE00BLS09M33
|0,27 USD
|EUR
|PERSIMMON PLC
|GB0006825383
|0,2 GBP
|EUR
|PFIZER INC CDR
|CA7170651060
|0,1902 CAD
|0,121 EUR
|PICC PROPERTY AND CASUALTY CO LTD
|CNE100000593
|0,3951 HKD
|EUR
|PRIMIS FINANCIAL CORP
|US74167B1098
|0,1 USD
|0,0891 EUR
|RINGCENTRAL INC
|US76680R2067
|0,125 USD
|0,1114 EUR
|S&U PLC
|GB0007655037
|0,36 GBP
|EUR
|SCANDIC HOTELS GROUP AB
|SE0007640156
|1,3 SEK
|0,118 EUR
|SMITH & NEPHEW PLC
|GB0009223206
|0,1174 GBP
|EUR
|SMITH & NEPHEW PLC
|GB0009223206
|0,118 GBP
|EUR
|SMITH & NEPHEW PLC ADR
|US83175M2052
|0,312 USD
|EUR
|SOUND FINANCIAL BANCORP INC
|US83607A1007
|0,21 USD
|0,1871 EUR
|SOUTHSTATE BANK CORPORATION
|US84472E1029
|0,66 USD
|0,5882 EUR
|STANDEX INTERNATIONAL CORPORATION
|US8542311076
|0,36 USD
|0,3208 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,1 USD
|0,0891 EUR
|SUNEVISION HOLDINGS LTD
|KYG857001054
|0,14 HKD
|0,0159 EUR
|SUPERNUS INC
|US45579U1097
|8,13 USD
|EUR
|TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION
|US8901101092
|0,74 USD
|0,6595 EUR
|TRAVIS PERKINS PLC
|GB00BK9RKT01
|0,04 GBP
|EUR
|WATERDROP INC ADR
|US94132V1052
|0,03 USD
|EUR
|WELLS FARGO & COMPANY
|US9497461015
|0,5 USD
|0,4456 EUR
|WICKES GROUP PLC
|GB00BL6C2002
|0,037 GBP
|EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)