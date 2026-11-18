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Der Wassertechnologiekonzern Pentair (ISIN: IE00BLS09M33) meldete für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von rund 976 Millionen US-Dollar. Im Segment Water Solutions stieg das Segmentergebnis gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent. Der Konzern zeigt damit, dass Wasserfiltration neben industriellen auch private und gewerbliche Anwendungen umfasst. Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) arbeitet seinerseits daran, zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für seine Membrantechnologie zu erschließen. Eine angestrebte WaterMark-Zertifizierung könnte den Zugang zu bestimmten Anwendungen im australischen Trinkwassermarkt ermöglichen.

Pentair zeigt die wirtschaftliche Bedeutung von Wasserfiltration

Pentair entwickelt Filtrationssysteme, Pumpen und weitere Lösungen für verschiedene Wassermärkte. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Konzern rund 976 Millionen US-Dollar Umsatz; gegenüber dem Vorjahr war dies ein Rückgang von rund vier Prozent. Im Segment Water Solutions legte das Segmentergebnis dagegen um 16 Prozent zu, bei einem Umsatzplus von rund einem Prozent. Damit bezieht sich die Gewinnsteigerung in der Headline ausdrücklich auf diesen Geschäftsbereich, nicht auf den gesamten Konzern. Pentairs Angebot reicht über Trinkwasserfilter hinaus und umfasst unter anderem Pooltechnik. Der Konzernumsatz ist deshalb nicht mit dem Marktvolumen für Trinkwasserfiltration gleichzusetzen.

Trinkwassertechnik unterliegt besonderen Anforderungen

Die Behandlung von Trinkwasser unterscheidet sich in wichtigen Punkten von der industriellen Abwasseraufbereitung. Während bei industriellen Anwendungen häufig die Entfernung bestimmter Prozessverunreinigungen oder die Wiederverwendung von Wasser im Mittelpunkt steht, gelten für Anlagen mit Kontakt zu Trinkwasser zusätzliche Anforderungen an Materialien, Sicherheit und technische Leistungsfähigkeit. In Australien spielt dabei das WaterMark Certification Scheme eine wichtige Rolle. Es handelt sich um ein Zertifizierungssystem für bestimmte Sanitär- und Wasserinstallationsprodukte, das deren Übereinstimmung mit den jeweils einschlägigen technischen Anforderungen nachweisen soll. Ob ein konkretes Produkt eine WaterMark-Zertifizierung benötigt, hängt von seiner Produktkategorie und dem vorgesehenen Einsatz ab.

Für Hersteller kann eine entsprechende Zertifizierung eine wichtige Voraussetzung sein, um bestimmte Produkte im australischen Installationsmarkt anbieten zu können. Sie ist allerdings nicht mit einer pauschalen Zulassung sämtlicher Wasseraufbereitungstechnologien oder einem Nachweis der Eignung für jede denkbare Trinkwasseranwendung gleichzusetzen.

WaterMark ist ein regulatorisch geprägter Produktnachweis, kein allgemeines Qualitätssiegel für jede Form von Trinkwasser. Für potenzielle Kunden können darüber hinaus technische Prüfungen, Installationsanforderungen und der Nachweis einer dauerhaft zuverlässigen Leistung relevant sein. Ein Markteintritt kann deshalb auch nach einer Zertifizierung Zeit und zusätzliche Vertriebsarbeit erfordern.

De.mem arbeitet an zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten seiner Membranen

De.mem entwickelt Membrantechnologien für die dezentrale Wasser- und Abwasseraufbereitung, darunter Ultrafiltrationsmembranen und Produkte auf Basis von Graphenoxid. Bei geeigneter Auslegung können solche Membranen bestimmte Partikel und mikrobiologische Verunreinigungen zurückhalten. De.mem arbeitet laut seinem Septemberbericht an einer australischen WaterMark-Zertifizierung und erwartete damals einen Abschluss in den folgenden Monaten. Bereits 2024 meldete das Unternehmen eine US-amerikanische NSF-Zertifizierung für seine Graphenoxid-Membrantechnologie. Diese ist jedoch nicht mit der noch angestrebten australischen WaterMark-Zertifizierung gleichzusetzen. Eine erfolgreiche Zulassung könnte neue Vertriebs- und Einsatzmöglichkeiten eröffnen.

Der Schritt ist eine geplante Markterweiterung, kein bereits vollzogener Markteintritt. Eine erteilte WaterMark-Zertifizierung oder daraus resultierende Umsätze lassen sich aus den vorliegenden Angaben nicht ableiten. Die tatsächliche Marktakzeptanz hängt zudem von technischen Anforderungen, Preis und Wettbewerb ab.

Graphenoxid-Technologie könnte zusätzliche Vorteile bieten

Für die Vermarktung wäre außerdem entscheidend, in welcher konkreten Produktkonfiguration die Technologie eingesetzt wird. Eine Membran allein ist noch keine vollständige Trinkwasseranlage. Vorbehandlung, Reinigung, Wartung und gegebenenfalls zusätzliche Desinfektionsstufen müssen auf den jeweiligen Einsatzfall abgestimmt werden. Gerade hier kann die Erfahrung aus bestehenden Wasseraufbereitungsprojekten hilfreich sein, ohne einen Markterfolg vorwegzunehmen.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Graphenoxid-Ultrafiltration. Nach Unternehmensangaben können entsprechende Membranen unter bestimmten Testbedingungen einen bis zu 20 Prozent höheren Wasserdurchsatz als Vergleichsmembranen erreichen. Dies könnte je nach Anwendung die benötigte Membranfläche verringern oder die Anlagenleistung verbessern. Für Trinkwasser sind darüber hinaus Filtrationsleistung, Materialbeständigkeit, hygienische Eignung und die einschlägigen Vorschriften entscheidend. Ultrafiltration entfernt nicht zwangsläufig gelöste Stoffe; je nach Rohwasserqualität können zusätzliche Aufbereitungsschritte erforderlich sein. Ein technischer Vorteil garantiert daher weder eine Zulassung noch einen kommerziellen Erfolg.

Bestehendes Industriegeschäft bildet die operative Grundlage

De.mem betreibt bereits ein Geschäft mit Wasseraufbereitungsanlagen, Membranen, Pumpentechnik, Spezialchemikalien und Wartungsdienstleistungen. Im Septemberquartal 2026 erreichte das Unternehmen Zahlungseingänge von rund 10,1 Millionen australischen Dollar, ein Plus von 29 Prozent zum Vorjahr. Der operative Cashflow betrug positive 842.000 australische Dollar. Diese Werte stammen aus dem bestehenden Geschäft und dürfen nicht dem noch nicht erschlossenen Trinkwassermarkt zugerechnet werden. Strategisch könnte eine erfolgreiche Zertifizierung jedoch weitere Kundengruppen für vorhandene Technologien zugänglich machen.

Fazit: Neue Anwendungen statt ausschließlich neuer Anlagen

Pentairs Zahlen veranschaulichen die Vielfalt der Wassertechnologiemärkte; der Gewinnanstieg im Segment Water Solutions ist dabei der relevante aktuelle Branchenaufhänger. De.mem steht mit der angestrebten WaterMark-Zertifizierung in einer früheren Phase. Eine direkte Geschäftsverbindung zwischen beiden Unternehmen ist nicht bekannt. Entscheidend wird sein, ob die Zertifizierung abgeschlossen wird und daraus tatsächlich kommerzielle Anwendungen entstehen. Mit seiner Membranentwicklung arbeitet De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) an zusätzlichen Möglichkeiten außerhalb des bisherigen industriellen Kerngeschäfts.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

Pentair - Quartalsergebnisse Q3 2026, 27.10.2026

https://investors.pentair.com/news-releases/news-release-details/pentair-reports-third-quarter-2026-results

Australische Regierung - WaterMark-Zertifizierung und technische Anforderungen

https://www.waterrating.gov.au/industry/register/watermark

De.mem - Quartalsbericht September 2026, 12.10.2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666

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Enthaltene Werte: IE00BLS09M33,AU000000DEM4