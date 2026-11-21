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Ein einzelnes Additiv und eine kommerzielle Chance von 300 Mio. US-Dollar: First-Graphene-CEO Michael Bell beschreibt das Potenzial des Zementgeschäfts inzwischen in einer Größenordnung, die selbst für einen globalen Baustoffmarkt auffällt. Der technologische Hebel dahinter klingt zunächst erstaunlich simpel. Graphen soll bestehende Zement- und Betonmischungen leistungsfähiger machen, sodass mit weniger Material dieselbe oder sogar eine höhere Leistung erreicht werden kann.

Damit trifft First Graphene | ASX: FGR | FRA: M11 | OTCQB: FGPHF | ISIN: AU000000FGR3 auf einen der größten Veränderungsprozesse der Baustoffindustrie. Holcim und Heidelberg Materials investieren Milliarden in neue Rezepturen, alternative Rohstoffe, weniger Klinker und CO2-Abscheidung. Breedon arbeitet bereits direkt mit First Graphene an graphenverstärktem Zement.

Die 300 Mio. US-Dollar sind dabei kein bestehender Auftrag und keine Umsatzprognose. Sie sind eine von Bell genannte kommerzielle Chance. Interessant wird die Zahl vor allem deshalb, weil die größten Zementhersteller derzeit genau an der Stelle ansetzen, an der auch First Graphene seinen Nutzen zeigen will: Mehr Leistung aus weniger CO2-intensivem Material.

Holcim will einen großen Teil der CO2-Senkung über neue Rezepturen erreichen

Holcim zeigt, welchen Stellenwert die Rezeptur inzwischen besitzt. Der Konzern will seine spezifischen Netto-Scope-1-Emissionen bis 2030 auf weniger als 400 Kilogramm CO2 pro Tonne zementartigem Material reduzieren. 2025 lagen sie noch bei 502 Kilogramm.

Bemerkenswert ist vor allem, woher die nächsten Einsparungen kommen sollen. Holcim erwartet, dass verbesserte Formulierungen rund 40 bis 50% der bis 2030 noch benötigten Scope-1-Reduktionen liefern können. Dazu gehören weniger Klinker sowie alternative und dekarbonisierte Rohstoffe.

Der Klinkerfaktor soll von 70% im Jahr 2025 auf 65% im Jahr 2030 sinken. Das ist entscheidend, weil ein wesentlicher Teil der Zementemissionen direkt bei der Herstellung von Klinker entsteht.

Die Industrie versucht deshalb nicht nur, ihren Energieverbrauch zu senken oder das entstehende CO2 anschließend abzuscheiden. Sie verändert das eigentliche Material.

Heidelberg Materials verfolgt denselben Hebel

Bei Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) sieht die Strategie ähnlich aus. Der Konzern lag 2025 bei spezifischen Netto-Scope-1-Emissionen von 512 Kilogramm CO2 pro Tonne zementartigem Material und will ebenfalls auf weniger als 400 Kilogramm bis 2030 kommen.

Der Klinkerfaktor lag zuletzt bei rund 68,4% und soll bis 2030 auf 64% sinken. Heidelberg Materials setzt dafür unter anderem auf Hüttensand, Flugasche, Puzzolane, Kalkstein, kalzinierte Tone und recycelten Zementstein.

Das Unternehmen schätzt, dass Maßnahmen auf Zementebene über Klinkersubstitution langfristig einen Beitrag von etwa 25 bis 40% zur Dekarbonisierung leisten können. Parallel investiert Heidelberg Materials massiv in CO2-Abscheidung und hat in Brevik in Norwegen die erste industrielle Anlage dieser Art in einem Zementwerk realisiert.

Die Botschaft ist trotzdem eindeutig: Carbon Capture allein wird das Zementproblem nicht lösen. Auch die Rezeptur selbst muss sich verändern.

Breedon testet den anderen Weg: den Zement stärker machen

First Graphene verfolgt einen anderen Ansatz als klassische Klinkersubstitution. Das Unternehmen will nicht einfach einen Bestandteil des Zements durch Graphen ersetzen. PureGRAPH soll vielmehr als sehr niedrig dosiertes Additiv die Eigenschaften des fertigen Materials verändern.

Mit Breedon Group (ISIN: GB00BM8NFJ84) besitzt First Graphene dafür bereits einen industriellen Partner. Breedon betreibt mit Hope Works das größte Zementwerk Großbritanniens und hat dort bereits graphenverstärkten Zement in industriellem Maßstab produziert.

In einem späteren Projekt wurde entsprechender Zement zur Herstellung von rund 10.000 Dachziegeln bei FP McCann eingesetzt. Der Materialeinsatz konnte dabei reduziert werden, ohne die erforderliche Festigkeit zu opfern.

Bell geht inzwischen noch weiter. Nach seiner Einschätzung kann das von First Graphene entwickelte Additiv Beton beziehungsweise zementbasierte Materialien um etwa 15 bis 20% stärker machen.

Genau diese Zahl erklärt die wirtschaftliche Logik. Wenn ein Bauprodukt bei vergleichbarer Leistung weniger Zement benötigt, sinken nicht nur potenziell die Emissionen. Auch der Materialeinsatz kann zurückgehen.

Die großen Hersteller suchen denselben Effekt auf unterschiedlichen Wegen

Holcim reduziert Klinker und integriert alternative Rohstoffe. Heidelberg Materials kombiniert neue Zemente mit Recyclingmaterialien und CO2-Abscheidung. Breedon testet gemeinsam mit First Graphene, ob ein sehr kleiner Graphenanteil die Leistungsfähigkeit des Materials selbst erhöhen kann.

Zwischen First Graphene und Holcim oder Heidelberg Materials ist keine Zusammenarbeit bekannt. Die Unternehmen stehen hier deshalb nicht als Partner nebeneinander, sondern als Beispiele für unterschiedliche Wege innerhalb derselben industriellen Herausforderung.

Der gemeinsame Nenner ist entscheidend. Jeder eingesparte Anteil CO2-intensiven Klinkers muss technisch kompensiert werden. Ein Zement darf nicht nachhaltiger werden und gleichzeitig seine erforderliche Festigkeit, Haltbarkeit oder Verarbeitbarkeit verlieren.

Deshalb besitzt Materialperformance plötzlich einen direkten wirtschaftlichen Wert. Je mehr Leistung aus einer Tonne Material herausgeholt werden kann, desto größer wird der Spielraum für neue Rezepturen.

Was bedeuten die 300 Mio. US-Dollar wirklich?

Bell spricht für First Graphenes Zementaktivitäten inzwischen von einer kommerziellen Chance von rund 300 Mio. US-Dollar. Diese Zahl sollte nicht mit einem Auftragsbestand oder einer Umsatzprognose verwechselt werden.

Sie zeigt vielmehr, welche Größenordnung das Unternehmen sieht, falls PureGRAPH in größeren industriellen Zementmengen eingesetzt wird. First Graphene arbeitet dafür nicht nur in Großbritannien, sondern verfolgt nach Angaben Bells unter anderem Möglichkeiten in Dänemark, Italien, Griechenland, Südafrika, Thailand und Australien.

Hinzu kommt China. Dort hat das Unternehmen bereits eine Vereinbarung mit Sixth Element Material Technology geschlossen, um PureGRAPH CEM im größten Zementmarkt der Welt zu testen und zu vertreiben.

Genau hier liegt allerdings auch die Herausforderung. Ein Additiv kann technisch beeindruckende Ergebnisse liefern und trotzdem Jahre benötigen, bis ein großer Baustoffhersteller seine Rezepturen, Zulassungen und Produktionsprozesse entsprechend verändert.

Zement wird in gigantischen Mengen hergestellt. Bereits geringe Zusatzmengen können deshalb einen enormen Materialbedarf erzeugen, sobald eine Technologie breit ausgerollt wird. Umgekehrt muss ein Additiv bei diesen Mengen sehr günstig und absolut reproduzierbar funktionieren.

15 bis 20% mehr Festigkeit könnten wertvoller sein als die spektakulärste Labormeldung

Die Zementindustrie befindet sich in einem Rennen, bei dem es nicht um eine einzige Gewinnertechnologie geht. Weniger Klinker, alternative Bindemittel, recycelte Rohstoffe, Energieeffizienz und CO2-Abscheidung werden wahrscheinlich nebeneinander benötigt.

Graphen könnte in diesem System eine vergleichsweise kleine, aber interessante Rolle spielen. First Graphene muss nicht Holcim oder Heidelberg Materials ersetzen. Das Unternehmen muss zeigen, dass sein Additiv einem bestehenden Zementhersteller genügend zusätzlichen Spielraum gibt, um Material, Kosten oder Emissionen zu reduzieren.

Genau deshalb ist Bells 300-Mio.-Dollar-Zahl interessant. Sie ist keine Garantie, sondern eine Wette darauf, dass aus einer Verbesserung im zweistelligen Prozentbereich irgendwann ein industrielles Standardprodukt werden kann.

Sollte das funktionieren, wäre Graphen im fertigen Gebäude praktisch unsichtbar. Die entscheidende Veränderung würde bereits vorher stattfinden: in der Rezeptur des Betons.

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Quellen:

https://mining.com.au/first-graphene-takes-graphene-mainstream/

https://www.holcim.com/innovation/innovation-accelerating-decarbonization

https://www.holcim.com/who-we-are/our-stories/what-happens-inside-nextgen-holcim-plant

https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/faq

https://www.heidelbergmaterials.com/de/media/48241/download?inline=

https://www.heidelbergmaterials.com/system/files/2026-03/HM_GNB25_de.pdf

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Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

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