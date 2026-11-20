|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACCO BRANDS CORPORATION
|US00081T1088
|0,075 USD
|0,0683 EUR
|AGNT INC
|US30212W1009
|0,05 USD
|0,0455 EUR
|AMGEN INC
|US0311621009
|2,52 USD
|2,2975 EUR
|BARRETT BUSINESS SERVICES INC
|US0684631080
|0,08 USD
|0,0729 EUR
|BIRD CONSTRUCTION INC
|CA09076P1045
|0,07 CAD
|EUR
|CENTRAL BANCOMPANY INC
|US1524131000
|0,14 USD
|0,1276 EUR
|CUMMINS INC
|US2310211063
|2,2 USD
|2,0058 EUR
|DUNI AB
|SE0000616716
|2,5 SEK
|EUR
|EVERGY INC
|US30034W1062
|0,7225 USD
|0,6587 EUR
|FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED
|JE00BD3QJR55
|0,0202 GBP
|EUR
|FS SPECIALTY LENDING FUND
|US6443231070
|0,1495 USD
|0,1363 EUR
|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
|GB0005576813
|0,051 GBP
|EUR
|JPMORGAN ASIA GROWTH & INCOME PLC
|GB0001320778
|0,09 GBP
|EUR
|JUMBO SA
|GRS282183003
|-
|EUR
|KONAMI GROUP CORPORATION UNSP ADR
|US50046R2004
|0,3507 USD
|EUR
|MERF INC
|JP3272780002
|10 JPY
|EUR
|NEXT 15 GROUP PLC
|GB0030026057
|0,0475 GBP
|EUR
|NISOURCE INC
|US65473P1057
|0,3 USD
|EUR
|OIL-DRI CORPORATION OF AMERICA
|US6778641000
|0,225 USD
|EUR
|PARK NATIONAL CORPORATION
|US7006581075
|2,4 USD
|2,1881 EUR
|PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
|GB00BYRJ5J14
|0,0182 GBP
|EUR
|SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO ...
|CNE100000171
|0,0854 CNY
|EUR
|SIGNET JEWELERS LTD
|BMG812761002
|0,35 USD
|EUR
|SINOTRUK HONG KONG LTD
|HK3808041546
|1,18 HKD
|EUR
|STRIVE INC PERP SATS PFD SER A
|US8629454096
|0,0658 USD
|0,0599 EUR
|TBC BANK GROUP PLC
|GB00BYT18307
|1,75 GEL
|EUR
|TESCO PLC
|GB00BLGZ9862
|0,0505 GBP
|EUR
|VODAFONE GROUP PLC ADR
|US92857W3088
|0,2588 USD
|0,2359 EUR
|WAFD INC
|US9388241096
|0,27 USD
|0,2461 EUR
|WARNER MUSIC GROUP CORP
|US9345502036
|0,2 USD
|0,1823 EUR
|WARPAINT LONDON PLC
|GB00BYMF3676
|0,0425 GBP
|EUR
|WILLIAMS-SONOMA INC
|US9699041011
|0,76 USD
|EUR
|YU GROUP PLC
|GB00BYQDPD80
|0,24 GBP
|EUR
|ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION
|US98983L1089
|0,13 USD
|0,1185 EUR
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