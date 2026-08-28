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WKN: 916529 | ISIN: US2786421030 | Ticker-Symbol: EBA
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27.08.26 | 20:45
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BUMRUNGRAD HOSPITAL
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAYCURRENT INC--
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL5,3000,00 %
CABOT CORPORATION72,60-0,07 %
COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD0,1390,00 %
EBAY INC87,25-0,59 %
EVERCORE INC243,60-2,79 %
HNI CORPORATION43,0000,00 %
IGG INC0,354+0,57 %
J.FRONT RETAILING CO LTD--
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION615,000,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC38,2000,00 %
MOLSON COORS CANADA INC36,8000,00 %
MOWI ASA19,470+0,26 %
ORORA LIMITED0,8950,00 %
SHIFT INC5,300+1,92 %
SUGI HOLDINGS CO LTD14,300-2,05 %
THAI LIFE INSURANCE PCL NVDR0,286-0,69 %
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION26,200-1,87 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.