The following instruments on XETRA do have their first trading 29.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.05.2026
Aktien
1 AU000000ATR7 Astron Ltd.
2 CA6668211031 Northrop Grumman Corp. CDR
3 GB00BW6HS596 Seraphim Space Investment Trust PLC
4 CNE100007KL6 Shenzhen SDMC Technology Co. Ltd.
5 SE0000619371 Synexo Group AB
6 JP3635670007 Transaction Co. Ltd.
7 JP3108250006 Axelspace Holdings Corp.
8 CA2674881040 Dye & Durham Ltd.
9 CA51281U1066 Lam Research Corp. CDR
10 KYG8245V1023 Smoore International Holdings Ltd.
11 CA62958A1093 NVRO Metals Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3392699396 BT Finance PLC
2 NO0013750760 Nordwest Industrie Finance GmbH
3 XS3394042322 Skandinaviska Enskilda Banken AB
4 XS3393830651 AXA S.A.
5 AU3CB0335412 BNG Bank N.V.
6 CH1570292529 Inter-American Development Bank
7 FR0014018T74 La Banque Postale
8 CH1564488604 Polen, Republik
9 CH1564488612 Polen, Republik
10 ES0213679OV1 Bankinter S.A.
11 XS3392853902 OTP Jelzálogbank Részvénytársaság
12 LU3322522163 Global Disruptors Portfolio UCITS ETF
13 LU3322522247 Global Research Advanced Equity Portfolio UCITS ETF
