Axelspace, ein Anbieter von optischen Bilddaten, hat einen Vertrag über den Erwerb von Bilddaten abgeschlossen

Die Axelspace Corporation ("Axelspace"), ein führender Entwickler und Betreiber von Mikrosatelliten, dessen Vision "Space within Your Reach" ("der Weltraum zum Greifen nah"), gab bekannt, dass sie mit dem Ziel, das Satellitenkonstellationsprojekt des Verteidigungsministeriums durchzuführen, einen Vertrag mit Tri-Sat Constellation Co., Ltd. und Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. über den Erwerb von optischen Bilddaten abgeschlossen hat. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. ist eine von Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation und Mitsui Co., Ltd. gegründete Zweckgesellschaft (Special Purpose Company, SPC).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260220270018/de/

An imagery of satellite constellation the Ministry of Defense

Das Satellitenkonstellationsprojekt des Verteidigungsministeriums wurde an ein Konsortium bestehend aus Mitsubishi Electric Corporation, SKY Perfect JSAT Corporation, Mitsui Co., Ltd., Synspective Inc., Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc., Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. und Axelspace vergeben. Tri-Sat Constellation Co., Ltd. hat am 19. Februar den Projektvertrag mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnet. Axelspace wird als einziger Anbieter von optischen Bilddaten unter den Partnerunternehmen durch die Erfassung von Satellitenbildern zu dem Projekt beitragen.

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine privat finanzierte Initiative (Private Finance Initiative, PFI) mit dem Ziel, eine vom privaten Sektor betriebene Satellitenkonstellation aufzubauen, um eine stabile Beschaffung von Bilddaten zu gewährleisten, die für die Sicherstellung der Wirksamkeit von Stand-off-Verteidigungsfähigkeiten* erforderlich sind.

* Stand-off-Verteidigungsfähigkeiten sind die Fähigkeit, externe Angriffe effektiv von einer entfernten Position außerhalb der Bedrohungsreichweite abzuwehren.

"Axelspace wird im Rahmen des kürzlich unterzeichneten Vertrags als alleiniger Anbieter von optischen Bilddaten fungieren", so Yuya Nakamura, President und CEO der Axelspace Corporation. "Auf Basis der von uns bereits entwickelten Technologien für die Entwicklung und den Betrieb von Satelliten sowie unserer Erfolgsbilanz bei der zuverlässigen Bereitstellung von Bilddaten wollen wir den Anforderungen im Bereich der nationalen Sicherheit mit hoher Präzision gerecht werden. Parallel dazu werden wir weiter aktiv daran arbeiten, die Nutzung von Satellitendaten im privaten Sektor und in aufstrebenden Märkten auszubauen, für die in Zukunft ein erhebliches Wachstum erwartet wird."

Um die vollständige Pressemitteilung zu lesen, besuchen Sie bitte: https://www.axelspace.com/news/satellite_constellation_project/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260220270018/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Axelspace Holdings Corporation

pr@axelspace.com