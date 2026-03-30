~ Entwicklung von Klimalösungen und Erschließung neuer Marktchancen durch quellenspezifische Überwachung der CO2-Emissionen und -Absorptionen mithilfe von Satellitenkonstellationen und Flugzeugen ~

Die Axelspace Corporation, die Meisei Electric Co., Ltd., die ANA HOLDINGS INC. und die JIJ Inc. freuen sich bekannt zu geben, dass ihr gemeinsam vorgeschlagenes Technologieentwicklungsprojekt im Rahmen des "Space Strategy Fund" der japanischen Weltraumagentur JAXA unter dem Thema "Technologien zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Erdbeobachtungssatelliten der nächsten Generation" ausgewählt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260323808519/de/

Conceptual Diagram of the project. Under this Space Strategy Fund initiative, spectrometers will be newly developed and demonstrated in orbit. In the future, the project envisions the establishment of a satellite constellation capable of observations at different times of the day.

Projektzusammenfassung (geplant)

Thema der Technologieentwicklung: Technologien zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Erdbeobachtungssatelliten der nächsten Generation

Projekttitel: Überwachung der CO2-Emissionen und -Aufnahme nach Quellen mithilfe von Satellitenkonstellationen und Flugzeugbeobachtungen

Leitende Organisation: Axelspace Corporation

Partner-Organisationen:

- Meisei Electric Co., Ltd.

- ANA HOLDINGS INC.

- JIJ Inc.

Finanzierungsmöglichkeit: JAXA-Weltraumstrategiefonds

https://fund.jaxa.jp/content/uploads/Overview_of_The_SpaceStrategy_Fund.pdf

Wir planen, nach Abschluss dieser technologischen Entwicklung eine neue Satellitenkonstellation in Koordinierung mit Flugzeugen und bodengestützten Sensoren aufzubauen. Dieses integrierte System zielt auf gleichzeitige Mehrpunktbeobachtungen zu verschiedenen Tageszeiten ab morgens, mittags und nachmittags insbesondere in Regionen mit großen Ballungsräumen. Auf der Grundlage dieser Daten werden wir Informationen zu CO2-Emissionen und -Absorptionen nach Emissionssektor, Zeitraum und Ort analysieren und bereitstellen.

Wir sind der Ansicht, dass solche objektiven und transparenten Informationen die Grundlage für einen internationalen Maßstab zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bilden und zur Entwicklung weltweit harmonisierter Bewertungsrahmen beitragen sollten, die wirtschaftliche Anreize zur Emissionsminderung beinhalten.

Plan zur technologischen Entwicklung

Ein entscheidender Faktor bei der Realisierung einer zeitraum- und quellenbezogenen CO2-Überwachung durch eine koordinierte Kombination aus Satellitenkonstellation, Flugzeug- und bodengestützten Beobachtungen besteht in der Miniaturisierung und Kostensenkung von Spektrometern.

Spektrometer messen Gaskonzentrationen, indem sie die Eigenschaft nutzen, dass Bestandteile der Atmosphäre Licht bestimmter Wellenlängen absorbieren, und quantifizieren die Konzentrationen anhand des Absorptionsgrades. Im Rahmen dieser Initiative des Weltraumstrategiefonds werden wir einen neuen kompakten Sensor entwickeln, der sowohl in Satelliten als auch in Flugzeugen und für bodengestützte Beobachtungen eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen hochpräzisen Spektrometern, die für staatliche Satelliten entwickelt wurden und die in der Regel groß und kostspielig sind wird der neue Sensor fortschrittliche, im Inland entwickelte Detektortechnologien nutzen, um sowohl Kompaktheit als auch Erschwinglichkeit zu gewährleisten.

Nach einer Reihe von Validierungstests an Bord von Flugzeugen planen wir, zwischen dem Geschäftsjahr 2030 und dem Geschäftsjahr 2032 einen Demonstrationssatelliten zu starten, der mit dem neu entwickelten kompakten Sensor ausgestattet ist, um Beobachtungsdaten aus dem Orbit zu erheben.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter:

https://www.axelspace.com/news/spacestrategyfund_co2/

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